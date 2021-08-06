لا يريد توريط ريال مدريد.. بنزيما "الصادق" يرفض اقتراح بيريز!

بادرة مميزة للغاية..

أتمم كريم بنزيما اتفاقه مع مسؤولي ريال مدريد على تجديد عقده مع النادي الملكي لعامين إضافيين، بشروط بدت "صادقة" للغاية من قبل الدولي الفرنسي.

وينتهي العقد الحالي لبنزيما مع ريال مدريد في صيف 2022، إلا أنه لم يطرح أبدًا فكرة مغادرة الميرينجي إثر الرابطة المميزة التي تربطه بالإدارة والفريق والجماهير.

التوقعات كانت بأن يتكرر سيناريو لوكا مودريتش في التجديد لعام واحد إضافي مع الريال، لكن قيمة الفرنسي مختلفة لدى الرئيس فلورنتينو بيريز.

ما هي تفاصيل عقد كريم بنزيما الجديد مع ريال مدريد؟

سيجدد كريم بنزيما مع ريال مدريد لمدة عامين، ليمتد عقده الجديد حتى صيف 2023.

ووفقًا لشبكة ABC، فإن بنزيما قد رفض عرض بيريز الاستثنائي له بأن يُمدد لثلاثة مواسم حتى 2024.

في الوقت نفسه، قَبِل بنزيما بأن يخفض راتبه في السنة الأولى من العقد الجديد بمقدار 10%، ثم يرتفع الراتب بالعام الثاني بنسبة 15%.

لماذا رفض بنزيما التجديد لمدة ثلاثة مواسم؟

يبلغ بنزيما من العمر 33 عامًا في اللحظة الراهنة، وهو لا يريد أن "يورط" ريال مدريد فيه عندما يصل إلى مرحلة الانتهاء البدني والفني.

على طريقة زين الدين زيدان في مسيرته الكروية، بنزيما صادق للغاية مع جسده ومع نفسه وكذلك مع ريال مدريد، ولا يعرف كيف سيكون حاله عندما يصل إلى السادسة والثلاثين من عمره.

على هذا الأساس، فضّل اللاعب أن يبقى لعامين ثم يُقيِّم بعد ذلك حالته على مختلف المناحي، ومن ثم يتفق مع النادي على التجديد أو الرحيل بهدوء ومن دون أزمات.

ما هي طموحات بنزيما في الأعوام المقبلة مع ريال مدريد؟

الطموح الأكبر لبنزيما في اللحظة الراهنة مع ريال مدريد هو مشاركة كيليان مبابي في خط هجوم اللوس بلانكوس بالسنوات المقبلة.

عمل بنزيما على إقناع مبابي بالانضمام إلى العاصمة الإسبانية عندما تزاملا في منتخب فرنسا باليورو الأخير، وسيحاول مجددًا في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، والحديث الوارد من إسبانيا يرجح وصوله لمدريد مجانًا في صيف 2022.

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