"لا يحترمون رونالدو في مانشستر، عليه الانضمام لآرسنال"

حرص بيرس مورغان، أحد مُشجعي آرسنال، على التواصل مع كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وحثه على الرحيل عن قلاع أولد ترافورد والانضمام إلى الجانرز.

وكان الشياطين الحُمر قد أعلنوا عن تعاقدهم مع كريستيانو رونالدو في سوق الانتقالات الصيفية المنتهية، قادماً من يوفنتوس.

ولكن، لم يتمكن البرتغالي من إنتشال مانشستر يونايتد من الوضع البائس الذي يمُر به النادي، حيث ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، كما يقع في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مبتعداً عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

بيرس مورجان يوجه نصيحة لكريستيانو رونالدو

يشعر مورجان، أن أسطورة مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو سيكون أكثر ملاءمة للإمارات من أولد ترافورد بعد موسم مرعب، منذ توقيع عقد لمدة عامين عند عودته الصيف الماضي، حيث تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا وزملائه من كل منافسة في الكأس ويبدو أنه من المحتمل أن يفوتهم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في حديثه إلى "talkSPORT"، قال مورغان: "هل تعرف ما الذي كنت سأفعله إذا كنت مدربًا لآرسنال؟ سأتدخل، وسأختار كريستيانو رونالدو لوضعه على رأس اهتمامات الفريق، لقد أجريت هذه المحادثة معه مؤخرًا الأسبوع، قلت "تعال إلى آرسنال".

لماذا يُفضل مورجان انتقال رونالدو إلى آرسنال بدلاً من اليونايتد؟

قال مورجان: "مانشستر يونايتد لديهم على الورق لاعبون أكثر خبرة وموهبة ولكن ليس لديهم الموقف الصحيح، إذا لم يكن لديهم رونالدو في الفريق فلن يفوزوا، بينما آرسنال يمتلك لاعبين صغار في السن، رجال واعدون جائعون حقًا لتحقيق الألقاب، لذلك فإن موقف آرسنال رائع".

واختتم حديثه قائلاً: "لا أشعر أن هناك احترامًا لرونالدو من هؤلاء اللاعبين الشباب في يونايتد، ورسالتي لجميع نجوم يونايتد الشباب هي أنك موهوب، لكن أنانيتك خرجت عن نطاق السيطرة ويجب أن تتوسل رونالدو للحصول على النصيحة".

جدير بالذكر، أن مانشستر يونايتد يقع في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة.

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