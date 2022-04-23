رانجنيك يكشف سبب عدم تسديد رونالدو لركلة جزاء يونايتد ضد آرسنال

أكد رالف رانجنيك المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أنه لم يكن يعلم سبب عدم تسديد كريستيانو رونالدو لركلة الجزاء التي احتسبت للشياطين الحمر ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رانجنيك عقب اللقاء لصالح "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن رونالدو أخبره عقب المباراة بالسبب.

وقال رانجنيك مؤكدًا أن الأمر لم يكن بالاتفاق بينه وبين البرتغالي: "لقد تحدثت مع رونالدو بعد المباراة وسألته عن سبب تركه لركلة الجزاء".

وأضاف: "رد رونالدو وقال لي أنه لم يكن يشعر بأنه يجب أن يسدد ركلة الجزاء تلك، ولهذا أخبر برونو أن يقوم بتنفيذها".

وأردف عن المواجهة: "لقد أظهرنا رد فعلنا وتحسن الأداء في المباراة بالمقارنة بما حدث في لقاء ليفربول الأخير".

وأكمل: "بالرغم من ذلك فرطنا في أهداف سهلة وهدف آخر في بداية المباراة، وكان لدينا فرصة لتشتيت الكرة أكثر من مرة قبل تسجيلهم".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد خسر بثلاثة أهداف لهدف أمام آرسنال في مواجهة ملعب الإمارات ليتسع الفارق بين الفريقين إلى ست نقاط ولدى المدفعجية مباراة أقل.