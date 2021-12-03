"لا يتوقفوا عن السعي للبطولات" فاران يكشف أسباب مغادرته ريال مدريد

اعتبر رافاييل فاران أن العقلية السائدة في ريال مدريد كانت سببًا رئيسيًا في مغادرته الفريق بالصيف الماضي والانضمام إلى مانشستر يونايتد.

ولعب فاران مع ريال مدريد لمدة عشر سنوات بعد الانضمام إليه من لانس عام 2010، وقد نجح في تحقيق كل شيء تقريبًا بقميص اللوس بلانكوس.

مع ذلك، كانت رغبة جماهير ريال مدريد في التتويج سنة تلو الأخرى بالألقاب والإغفال عن الإنجازات كافية لفاران للبحث عن تحدٍ جديد في مسيرته.

لماذا ترك فاران ريال مدريد؟

في حديثه لصحيفة تلجراف، قال فاران في هذا الصدد "بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، لم يعد أحد من المشجعين يهنئك، يقولوا لك حسنًا، الآن نركز على التالي".

كما أضاف "كان هذا الحال بعد البطولة الأولى وفزنا بأربع لأن لديهم تلك العقلية، ريال مدريد فريق مختلف وهذا هو سبب في أنني كنت بحاجة إلى التغيير".

وواصل الدولي الفرنسي "ليس الأمر أن هكذا تكون عقليتهم سيئة، أبدًا، إن العقلية هناك جيدة جدًا، لكنني كنت بحاجة إلى تجربة شيء آخر".

وأتم في هذا الصدد بجملة معبرة "فقط أردت أن أقول أنه في بعض الأحيان تحتاج إلى الاستمتاع بما تحققه، إنه شعور جيد وإنجاز جيد!".

ماذا قال فاران عن تجربته مع مانشستر يونايتد؟

أما عن وصوله إلى الشياطين الحمر، قال "بالنسبة لي، من المهم أن يكون النادي الذي انتمي إليه في القمة دائمًا".

وتابع "أنا في تحدٍ كبير الآن بمانشستر يونايتد وهذا يحفزني كثيرًا، فزت بكل شيء في مدريد والآن أبحث عن شيء جديد".

واختتم صاحب الـ27 عامًا قائلًا "أريد أن أقاتل من أجل هذا النادي الرائع وجماهيره وتاريخه الكبيرين".

كيف تسير تجربة فاران مع مانشستر يونايتد؟

دفع مانشستر يونايتد 50 مليون يورو للتعاقد مع فاران، وربما أن النقطة السلبية الوحيدة هي كثرة إصابات الدولي الفرنسي.

خاض فاران 9 مباريات فقط حتى الآن بقميص الشياطين الحمر صنع خلالهم هدفًا، وأكد قيمته الكبرى خلالهم كأحد أهم مدافعين العالم.

الآن فاران في تحدٍ عند العودة لإثبات نفسه للمدرب الجديد رالف رانجنيك، بعد إقالة أولي جونار سولشاير لسوء النتائج.

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