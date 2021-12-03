أنباء سارة لريال مدريد بشأن إصابة بيل

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، آخر تطورات إصابة جاريث بيل لاعب الفريق، وموقفه من المشاركة مع الميرينجي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة ريال سوسييداد، مساء يوم غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب أنويتا.

وكان اللاعب الويلزي صاحب الـ 32 عامًا، قد تعرض إلى إصابة في 28 أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الوقت يغيب عن مباريات الميرينجي بسبب إصابات عضلية مختلفة.

وكان بيل قد بدأ العودة إلى التدريبات من جديد خلال الفترة الماضية، وشارك في مران الفريق الجماعي، وحدد أنشيلوتي اليوم حدد موعد عودته إلى الملاعب من جديد.

ما موعد عودة جاريث بيل إلى المشاركة مع ريال مدريد؟

تحدث المدرب الإيطالي، في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد، أمام ريال سوسييداد، وأكد على اقتراب بيل من العودة إلى المشاركة من جديد مع الميرينجي بعد اقتراب شفائه.

ومن المنتظر أن يعود جاريث بيل إلى ريال مدريد في الأسبوع المقبل، ويشارك مع الفريق أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

هل يتواجد بيل في قائمة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد؟

أعلن أنشيلوتي مساء اليوم الجمعة، قائمة ريال مدريد، لمواجهة ريال سوسييداد مساء غد السبت، ولكن خلت القائمة من اسم الويلزي.