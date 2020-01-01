لا وقت إضافي في كأس إيطاليا

تعديلات على قوانين كأس إيطاليا بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي ظهر اليوم تعديل بعد القواعد الخاصة بمنافسات كأس إيطاليا والتي ستستأنف من الدور نصف النهائي.

وتعود منافسات كرة القدم في إيطاليا في الثالث عشر من يونيو الجاري بداية من منافسات الكأس، على أن يستأنف الدوري الإيطالي في العشرين من الشهر ذاته.

وحول ذلك، فإن عودة المنافسات بعد التوقف بسبب فيروس كورونا سيتسبب في العديد من التعديلات في القوانين من أجل الحفاظ على لياقة وصحة اللاعبين.

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وفي هذا الإطار، تم إلغاء الوقت الإضافي لما تبقى من مباريات كأس إيطاليا لهذا الموسم، على أن تكون الركلات الترجيحية هي بوابة حسم العبور في حالة التعادل.

أما فيما يخص قاعدة الهدف خارج الأرض فستظل سارية ولن يتم إلغاؤها على مستوى مباريات الدور نصف النهائي، نظرًا لأن نهائي البطولة يكون مباراة واحدة في الأولمبيكو بالعاصمة روما.

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 10, 2020

وستقام مباراتي الإياب للدور نصف النهائي من بطولة الكأس يومي الثاني عشر والثالث عشر من يونيو الجاري، حيث يحل ميلان ضيفًا على يوفنتوس وإنتر ضيفًا على نابولي.

وبالنسبة لمباراتي الذهاب فانتهت مواجهة ميلان ويوفنتوس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما خسر إنتر أمام نابولي بهدف مقابل لا شيء.

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يذكر أن مباريات كأس إيطاليا غير مذاعة تلفزيونيًا في الوطن العربي، ولكن من المتوقع أن يتم بثها عبر قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على يوتيوب.