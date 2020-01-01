أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد يحلم برونالدو وجزائري على أعتاب ريال مدريد

قرر نادي برشلونة الإسباني، تجاهل الشرط الجزائي الموجود بعقد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والاستمرار في محاولات التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لصحيفة "as" الإسبانية فإن برشلونة لا يعترف بأي جدول زمني في مفاوضاته مع لاوتارو، وسيستمر في المحادثات لما بعد التاريخ الذي حدده إنتر.

وأوضحت أن عملية المفاوضات ستكون طويلة جداً وفقاً للتوقعات، نظراً لإصرار كل من برشلونة وإنتر على موقفهما، حيث يرغب النادي الإيطالي في الحصول على أعلى قيمة مالية ممكنة، بينما يطمح نظيره الإسباني في تخفيض المبلغ، ليتماشى مع الأزمة المالية الحالية.

الانتظار هو الحل الأمثل الآن لبرشلونة، حيث من المتوقع أن تنخفض قيمة اللاعبين في أوروبا خلال الأسابيع القادمة، نظراً للضائقة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية بسبب توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا.