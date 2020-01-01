أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد يحلم برونالدو وجزائري على أعتاب ريال مدريد

خطة برشلونة للتعاقد مع لاوتارو
قرر نادي برشلونة الإسباني، تجاهل الشرط الجزائي الموجود بعقد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والاستمرار في محاولات التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ووفقاً لصحيفة "as" الإسبانية فإن برشلونة لا يعترف بأي جدول زمني في مفاوضاته مع لاوتارو، وسيستمر في المحادثات لما بعد التاريخ الذي حدده إنتر.
وأوضحت أن عملية المفاوضات ستكون طويلة جداً وفقاً للتوقعات، نظراً لإصرار كل من برشلونة وإنتر على موقفهما، حيث يرغب النادي الإيطالي في الحصول على أعلى قيمة مالية ممكنة، بينما يطمح نظيره الإسباني في تخفيض المبلغ، ليتماشى مع الأزمة المالية الحالية.
الانتظار هو الحل الأمثل الآن لبرشلونة، حيث من المتوقع أن تنخفض قيمة اللاعبين في أوروبا خلال الأسابيع القادمة، نظراً للضائقة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية بسبب توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا.
منافسة بين ميلان وليفربول على نجم الدوري الهولندي
يتنافس إيه سي ميلان مع ليفربول وأياكس وأيندهوفن على ضم راف فان دين بيرج مدافع زفوله الهولندي والذي تم تشبيه بماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس.
المدافع صاحب الـ16 عامًا وقع عقدًا مع ناديه ينتهي في 2022 وينتظر له الكثير مستقبل باهر مع ظهور مؤشرات قوية لذلك.
ريال مدريد يدخل على خط التعاقد مع بن ناصر
أكد "فوت ميركاتو" أن ريال مدريد انضم لقائمة المهتمين بالحصول على خدمات الجزائري إسماعيل بن ناصر مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
يرى زيدان في بن ناصر اللاعب المناسب للتواجد مع كاسيميرو في خط وسط ريال مدريد الدفاعي ومستعد لتقديم عرض يصل إلى 50 مليون يورو في ظل رفض ميلان التخلي عن اللاعب.
يوفنتوس يحاول التعاقد مع جورجينيو
أكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن يوفنتوس سيعود لمحاولة الحصول على لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو وسيعرض مبادلته بالجناح البرازيلي دوجلاس كوستا.
الصحيفة أشارت إلى أن تشيلسي لن يقبل هذا العرض في ظل تقدم عمر كوستا الذي سيكمل عامه الثلاثين بعد ثلاثة أشهر إلى جانب اعتماد لامبارد على جورجينيو الذي جعله القائد الثاني للفريق الموسم الماضي.
سولشاير يحلم بعودة رونالدو لمانشستر يونايتد
كشف أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن رغبته في عودة كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس والهداف التاريخي لريال مدريد، إلى مسرح الأحلام.
وقال سولشاير في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "لا أنسى أنني لعبت بجوار كريستيانو. إنّه أفضل لاعب في العالم".
وتابع: "كريستيانو دائمًا يرغب في أن يكون الأفضل، كما شكّلته البيئة التي لعب فيها في مانشستر يونايتد ليبحث دائمًا عن القمة".
وأوضح: "رأينا أحد أفضل المواهب على الإطلاق وحاولنا بكل الطرق مساعدته، ولكني أعتقد أنّ دورنا لم يكن كبيرًا بما يكفي. كريستيانو حقق كل ذلك لإيمانه بنفسه وبقدراته".
ليفربول يسعى لتمديد عقد فينالدوم
كشفت فيه صحيفة "جارديان" عن مفاوضات مضنية من إدارة ليفربول لتمديد إقامة جورجينيو فينالدوم بأنفيلد.
ينتهي تعاقد فينالدوم مع ليفربول في صيف 2021، وتسعى إدارة ليفربول لإبقائه حتى 2024 أو 2025، غير أن مطلب الدولي الهولندي واضحًا وهو التأكد من أن دوره سيظل رئيسيًا مع كتيبة كلوب.
تزعم جارديان أن الاتفاق حول الأمور المادية ليس حائلًا على الإطلاق، اللاعب يود الاستمرار ولكن كل ما يطلبه هو تأكيد كلوب باستمراره أساسيًا، ويتوقع أن يحدث ذلك في وقتٍ قريب.
توماس بارتي على رأس أولويات آرسنال
الجانرز متشوقون لضم نجم الروخيبلانكوس
حدد آرسنال لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد توماس بارتي كهدف أول له مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لموندو ديبورتيفو.
الجانرز على استعداد لدفع 50 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى استاد الإمارات عندما يُعاد فتح الميركاتو.
شارك بارتي في 35 مباراة لأتليتيكو مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف.