بنزيما: زيدان لن يرحل، ولا أريد العودة إلى ليون!

كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني يتحدث عن مستقبله ومستقبل المدير الفني للفريق زين الدين زيدان.

أكد كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي لن يرحل عن تدريب الفريق قريبًا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال حواره مع صحيفة "ليكيب"، وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور في مقدمتها مستقبله مع ريال مدريد وعودته لمنتخب فرنسا، واللعب مع أنطوان جريزمان وكيليان مبابي.

ما الذي قاله بنزيما عن عودته للمنتخب؟

قال بنزيما: "أنا لست هنا لأكون ظلًا لأي شخص، سواء جريزمان أو مبابي، ولم أعود لأحصل على المكان الخاص بأي لاعب، أنا فقط هناك لأقدم أفضل ما لدي".

وأضاف: "اللعب بجوارهما سيكون مختلفًا، لكنني أتأقلم مع الجميع، ودور مبابي مختلف عن جريزمان، ومختلف عن جيرو وديمبيلي وكومان، كل لاعب لديه صفاته".

ما الذي قاله بنزيما عن ديدييه ديشان؟

أكمل زيدان: "لقد شرح الأمر لي بنفسه، لقد تحدثنا كثيرًا مع بعضنا البعض، وقلنا بعض الأمور التي كان يجب أن نقولها قبل سنوات بعيدة، لقد كانت محادثة جيدة وهامة".

وأردف: "لقد تقابلنا وتحدثنا، لم تكن مكالمة عبر الهاتف، ولم أكن قد رأيته منذ 2015، وما قلناه سيبقى بيننا".

ما الذي قاله بنزيما عن مستقبله في ريال مدريد والعودة لليون؟

صرح النجم الفرنسي: "في الوقت الحالي لا أريد العودة لليون، الوقت غير مناسب لذلك، أنا لاعبًا في ريال مدريد".

ما الذي قاله بنزيما عن مستقبل زيدان؟

قال بنزيما: "زيدان كان دائمًا جيدًأ معي، أنا لدي الكثير من الاحترام له، لأنه شخص مباشر ويمنح الجميع الكثير من الثقة في الملعب".

وأنهى كلماته: "هو لن يرحل عن الفريق، ولو أراد الرحيل سيرحل، لكنني لا أرى ريال مدريد في الوقت الحالي دونه".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن زيدان سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، لكن الملكي لم يعلن عن أي شيء حتى الآن.

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