"لا تلطخوا اسمي.. وسأحاسب من ينتهك شرفي" أول تصريح لجالتييه بعد اتهامه بالعنصرية

المدرب الفرنسي أمام اتهامات خطيرة..

في أول رد فعل عقب الاتهامات بالعنصرية التي طالته في الآونة الأخيرة، طالب مدرب باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه كل منتقديه بالتركيز على كرة القدم، ونفى أن يكون مؤمنًا بأي أفكار عنصرية.

وقال جالتييه في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة باريس سان جيرمان ولانس في الدوري الفرنسي: "لقد صدمت بشدة من التعليقات التي تلقيتها والتي نقلها البعض بطريقة غير مسؤولة، وهذا يؤلمني في أعماق إنسانيتي، لقد نشأت في بيئة مختلطة وفي قيم المشاركة والتسامح واحترام الآخرين بغض النظر عن أصلهم أو لونهم أو خلفياتهم".

وأردف: "كل حياتي كرجل وكلاعب كرة قدم كان يغطيها الحرص على المشاركة والعيش بشكل جيد مع الآخرين، لا يمكنني قبول تلطيخ اسمي واسم عائلتي بهذه الطريقة، لذلك قررت أن أهاجم أي شخص ينتهك شرفي".

وأكد: "لدي ثقة في عدالة بلدي، ولا يسعني إلا أن أقتنع بفتح التحقيق".

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وأضاف: "الأسبوع الذي قضيته؟ كان الأمر صعبًا للغاية بالطبع، لكنني لجأت إلى عملي، اللحظات التي استطعت أن أمضيها مع المجموعة سمحت لي بالانشغال عن كل ما قيل عني".

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن "دعم كريستوف جالتييه بعد التهديدات غير المقبولة التي تلقاها ونأمل أن يتم الوصول إلى الحقيقة من خلال العدالة".

وأضاف بيان النادي: "الآن، يدعو النادي الجميع لتحمل المسؤولية والتهدئة، لا يتسامح باريس سان جيرمان وإدارته ولاعبيه وجميع موظفيه مع التعصب داخل وخارج الملعب، تعتبر مكافحة العنصرية التزامًا أساسيًا للنادي ولن يتأثر باريس سان جيرمان بهذه القصة، ويبقى الجميع يركزون بشكل كامل على مباراة الغد".