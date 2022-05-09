لا تراجع ولا استسلام .. الجزائر ترد على رفض فيفا إعادة مباراة الكاميرون

رفعت الجزائر راية التحدي في وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص طلبها إعادة مواجهة الكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ أكد وزير الشباب والرياضة الجزائري عدم استسلام بلاده لقرار فيفا رفض تظلم بلاده.

الخُضر خسروا المواجهة الحاسمة مع الأسود بفارق الأهداف خارج الملعب، إذ انتصروا ذهابًا في الكاميرون بهدف وخسروا على ملعبهم في البليدة بهدفين لهدف في سيناريو درامي قاسً جدًا خلال الأشواط الإضافية.

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واشتكى الاتحاد الجزائري من تعرضه للظلم بواسطة الحكم باكاري جاساما، وطالب بإعادة مباراة الإياب لتضمنها أخطاءً واضحة وظلم كبير وقع على منتخب محاربي الصحراء، لكن فيفا رفض ذلك الطلب واعتمد فوز الكاميرون باللقاء وتواجدها في المونديال الذي سيُقام في قطر الشتاء القادم.

فيفا أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد الجزائري يوم السبت الماضي أكد خلاله أن جميع الحالات التحكيمية التي شهدها اللقاء وتضمنها التظلم الجزائري تم مراجعتها بدقة وعناية من حكام الفيديو وفقًا لقوانين اللعبة وبروتوكول الحكم بالفيديو.

عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة الجزائري أكد وصول الخطاب الرسمي من فيفا، والذي يحمل رفضًا لتظلم بلاده، لكن مشددًا على أن الجزائر لن تستسلم أبدًا للقرار وستواصل العمل وفق الإجراءات القانونية المتاحة.

إذ قال "وصلنا خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم أبلغنا فيها بقراره، الجزائر من جانبها ستعمل على الرد بالطريقة القانونية وفقًا لما هو متاح ومسموح به في لوائح فيفا".

كلمات الوزير أعطت انطباعًا للجميع بأن بلاده ستتوجه إلى المحكمة الرياضية في لوزان السويسرية.

يُشار إلى أن نهائيات كأس العالم ستنطلق في الملاعب القطرية الـ21 من نوفمبر القادم وستتواصل حتى المباراة النهائية في الـ18 من ديسمبر المقبل والذي يُصادف اليوم الوطني لدولة قطر.