نهائي دوري أبطال إفريقيا في طريقه لتلك الدولة خارج القارة السمراء

مازالت تداعيات أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا متواصلة، وقد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر التطورات والتي حملت اقتراحًا بنقل اللقاء إلى خارج القارة السمراء.

الأهلي والوداد المغربي ضمنا عمليًا التأهل لنهائي دوري الأبطال، إذ استطاع الأول هزيمة وفاق سطيف الجزائري في القاهرة ضمن ذهاب نصف النهائي بأربعة أهداف دون رد، فيما عاد الثاني من مواجهة بترو أتلتيكو في أنجولا بالانتصار 3-1.

من هي الدولة غير الإفريقية التي قد تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

شوبير ونقلًا عن أحد أعضاء المكتب التنفيذي للكاف وفيفا أكد أن هناك 3 احتمالات أمام نهائي دوري الأبطال، الأول أن يُلعب في المغرب أو السنغال حسبما يتم الاتفاق عليه داخل أروقة الاتحاد القاري، مع ترجيح كفة الدولة العربية نظرًا لضمان حضور جماهيري كثيف للمباراة.

الثاني وهو ضعيف نسبيًا بأن يُلعب في مصر والمغرب بنظام مباراتي الذهاب والإياب، والثالث وهو الأرجح حاليًا أن يتم نقله إلى خارج إفريقيا وتحديدًا قطر التي سبق أن استضافت بطولة السوبر الإفريقي.

وكشف المسؤول البارز أن مصر لم تتقدم أبدًا لاستضافة المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن المغرب والسنغال فقط من فعلوا وهو ما جعل التصويت محصورًا بينهما، ومشددًا على أن وجود مصر ربما كان سيُغير من نتيجة التصويت التي جاءت لصالح المغرب.

شوبير يكشف كواليس جديدة في أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا و مفاجأة منتظرةhttps://t.co/sXlbjMz3lO — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 9, 2022

وأتم شوبير حديثه نقلًا عن عضو المكتب التنفيذي في الكاف قائلًا "الاتحاد الإفريقي يُفضل خوض المباريات النهائية لبطولاته في مصر أو المغرب نظرًا لأن الإمكانيات في الدولتين كبيرة جدًا من حيث جودة الملاعب والمواصلات والنقل التلفزي، مصر لم تتقدم ولذا التصويت رجح كفة المغرب، وربما لو كانت مصر موجودة لتغيرت النتيجة".

ما قصة الخلاف حول ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

مصادر مصرية على رأسها موقع في الجول أكدت أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، يرغب بإقامة المباراة النهائية في السنغال، وذلك حتى لا يدخل في خلاف مع الجانب المصري خاصة مع اقتراب تأهل الوداد للنهائي، والسبب الثاني أنه لا يجوز إقامة المباراة النهائية لموسمين متتاليين في دولة واحدة.

المغرب كانت قد استضافت نهائي الموسم الماضي الذي تُوج به الأهلي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، فيما أقيم نهائي نسخة 2019-2020 في القاهرة وتُوج به العملاق الأحمر كذلك بعد فوزه على مواطنه الزمالك.

وأضاف في الجول أن المكتب التنفيذي للكاف يُخالف رئيس الكاف الرأي وقد صوت بالفعل لصالح إقامة اللقاء في المغرب، وذلك بسبب جاهزية البلاد استضافة النهائي لجوستيًا وصحيًا وإمكانية دخول الجمهور بسعة كاملة لملعب النهائي.

موتسيبي وأمام ذلك الموقف، كلف عضوي المكتب التنفيذي المغربي فوزي لقجع والسنغالي أوجاستين سينجور بالوصول إلى حل مناسب لتلك الأزمة، وقد أمهلهما مهلة أسبوع واحد بدأت يوم الأربعاء الماضي، ولم يُقدم الرجلان حتى الآن الحل المطلوب.

النادي الأهلي تعامل بشكل صارم مع الأزمة وطالب خلال خطاب وجهه لرئيس الكاف بالعدالة الكاملة واختيار ملعب محايد لا يتبع له أي من الفرق الأربعة المتواجدة في نصف النهائي.

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