فيديو | لا تحاول استفزازه! .. رد مفاجئ من كريستيانو رونالدو بعد ترديد "ميسي" من جمهور الاتحاد

يعتقد جمهور الاتحاد السعودي أن بإمكانه أن يستفز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، بصافرات الاستهجان وما شابه من أمور، لإخراجه من أجواء الكلاسيكو.

الدون يقود العالمي حاليًا في مواجهة العميد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وعند ظهور صورة رونالدو في ممر غرف خلع الملابس على شاشات الملعب، أطلق الجمهور الاتحادي صافرات الاستهجان تجاهه، مرددين اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ظل ينافسه لسنوات على الكرة الذهبية، قبل أن يبتعد الدون عن السباق.

رونالدو رد على استفزازات الاتحاديين بابتسامة هادئة مع الإيماء برأسه، في إشارة إلى أن محاولاتهم متوقعة بالنسبة له ولن تنجح.

هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر جمهور العميد بهذه الطريقة أمام صاروخ ماديرا، إذ فعلوا من قبل خلال لقاء الفريقين في كأس السوبر السعودي في يناير الماضي، ونجحت محاولاتهم، إذ خسر النصر بثلاثية مقابل هدف وحيد.