فيديو | وما نيل المطالب بالتمني .. ليونيل ميسي شوكة في حلق كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد!

في المرة الأولى أمام الاتحاد، خسر رونالدو مع النصر وودع كأس السوبر، فهل يخسر للمرة الثانية على التوالي؟

يصر جمهور الاتحاد السعودي على مضايقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، في كل مباراة تجمع بين الفريقين.

العالمي يحل حاليًا ضيفًا على العميد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وحرص أحد مشجعي الاتحاد على حمل لوحة طبع عليها صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وكتب: "ما نيل المطالب بالتمني"، لحث إدارة ناديه على التحرك للظفر بخدمات ليو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكذلك كرر جمهور العميد فعلته في مواجهة الفريقين السابقة، فعند نزول رونالدو لإجراء عمليات الإحماء، ظل يهتف "ميسي .. ميسي"، في محاولة لإخراج الدون من أجواء المباراة.

هذا التصرف قام به جمهور النمور خلال مواجهة الفريقين الماضية في كأس السوبر السعودي، وبالفعل نجح فريقهم في الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن العميد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 44 نقطة، فيما يتصدر العالمي الترتيب برصيد 46 نقطة.