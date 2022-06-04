"سيُصبح الأفضل في السعودية .. النصر عض أصابع الندم على تفريطه بهذا اللاعب"

اللاعب يعيش موسمًا مميزًا في الدوري السعودي

أشاد الناقد الرياضي حاتم خيمي كثيرًا بمهاجم الفتح والمنتخب السعودي فراس البريكان، مؤكدًا أن النصر عض أصابع الندم على تخليه عنه الصيف الماضي.

البريكان أحد اللاعبين الذين تدرجوا في الفئات السنية للنصر وصولًا للفريق الأول، لكنه لم يحصل على فرص كثيرة للعب مما دفعه للانتقال إلى الفتح بداية الموسم الجاري.

اقرأ أيضًا | سواء كان لعناد رينارد أو تطبيقًا للعدل .. تجاهل المعيوف مرفوض

صاحب الـ22 عامًا حصل على فرصة جيدة للعب في الإحساء وقد كان عند حُسن الظن به، إذ خاض 22 مباراة في الدوري السعودي سجل بها 11 هدفًا وصنع 4، وهو المهاجم السعودي الوحيد في قائمة أفضل 10 هدافين في البطولة.

اللاعب أثبت جدارته مع المنتخب السعودي كذلك وسجل هدفًا ثمينًا في مواجهة اليابان ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ومتوقع أن يكون لاعبًا أساسيًا في المونديال الذي سيُقام في قطر الشتاء القادم.

خيمي انتقد كثيرًا تفريط النصر بالبريكان، كما وجه له نصيحة مهمة بمتابعة نوعية معينة من المهاجمين العالميين والتعلم منهم وعلى رأسهم روبرت ليفاندوفسكي وميروسلاف كلوزه وليس أمثال ماركو فان باستن ورونالدو الظاهرة.

إذ قال خلال تواجده في حلقة الأمس من برنامج كورة المذاع عبر قناة روتانا خليجية "التفريط بالبريكان خطأ كبير جدًا من الإدارة النصراوية، جميع الأندية تبحث عن مهاجم سعودي ممتاز والنصر كان لديه وتركه، بالتأكيد هم يعضون أصابع الندم على ذلك حاليًا".

تابع "أكثر ما يُميز البريكان هو حماسه وإصراره، فنيًا هو لا يمتلك مهارة فردية كبيرة ولا يُجيد ضربات الرأس كثيرًا، هو بحاجة للعمل كثيرًا على الجانب الفني لديه، لكنه يمتلك روح وإصرار قوي جدًا وهذا مهم جدًا، انتقاله من نادٍ في المقدمة للفتح الذي هو أقل يدل على إصراره للعب والنجاح والعودة للمنتخب، الفتح الآن يمتلك المهاجم السعودي الأول".

أتم "أقول للبريكان أخيرًا اعمل على نفسك أكثر وتعلم من المهاجمين التقليديين، شاهد مهاجمين مثل ليفاندوفسكي وكلوزه ولا تُشاهد أمثال رونالدو الظاهرة وفان باستن لأنهما من المهاجمين أصحاب المهارة وأنت لا تنتمي لتلك النوعية، تعلم منهم وستتطور وتُصبح الأفضل في كرة القدم السعودية".

يُشار إلى أن صالح الشهري مهاجم الهلال والمنتخب السعودي كان قد تعرض لإصابة في الوتر أجبرته على الخضوع لجراحة من المتوقع أن تُبعده عن نهائيات كأس العالم 2022.