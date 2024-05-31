النجم الفرنسي سيهز العالم خلال أيام

بدأ كيليان مبابي توقيع قمصان ريال مدريد في المعسكر الخاص بمنتخب فرنسا استعدادًا ليورو 2024 الذي يقام على الأراضي الألمانية.

وأظهرت صور عديدة من المعسكر كيليان مبابي وهو يوقع قمصان العديد من المشجعين المرتدين أزياء ريال مدريد، في شيء لم يكن يفعله من قبل.

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ويتوافق هذا مع التمهيد الذي عبر عنه مبابي في تصريحاته لمجلة "فوربس" والتي قال فيها إنه لا يستطيع الانتظار حتى يخوض تجربته التالية.

وكان مبابي قد أعلن رحيله بشكل نهائي عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري عبر مقطع فيديو مسجل قبل أيام.

وصحيح أن أيًا من ريال مدريد أو مبابي لم يعلنا إلى الآن أن الصفقة تمت بشكل رسمي، إلا أن العد التنازلي قد بدأ لإعلان أهم صفقات فريق ملعب سانتياجو برنابيو.