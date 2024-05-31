بدأ العد التنازلي.. تحديد موعد إعلان صفقة مبابي في ريال مدريد

الصفقة التي أسالت الكثير من الحبر

بدأ العد التنازلي للأيام المتبقية على إعلان الفرنسي كيليان مبابي لاعبًا رسميًا لريال مدريد، والأمور باتت أقرب من أي وقت مضى.

الصحفي الفرنسي فابريس هاوكينس المنتمي لشبكة "آر إم سي سبورت" استبق الأحداث وذكر الموعد المؤكد لإعلان ريال مدريد للصفقة.

وقال هاوكينس إن الصفقة سيتم إعلانها خلال يومي الإثنين أو الثلاثاء المقبلين عقب أن ينتهي ريال مدريد من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن لاعبي ريال مدريد لم يريدواإعلان صفقة مبابي خلال فترة مبابي لعدم تشتيت تركيز الفريق قبل المباراة الهامة أمام بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي.

كما أن مبابي كان لديه استحقاق أخير مع باريس سان جيرمان هو نهائي كأس فرنسا، والذي توج فيه مع باريس سان جيرمان بآخر ألقابه معهم بعد الفوز على ليون 2-1.