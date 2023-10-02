رسميًا | إيران تحرج الاتحاد الآسيوي .. إلغاء مواجهة الاتحاد وسباهان!

انطلاق اللقاء تأخر 45 دقيقة كمهلة لتراجع مسؤولي سباهان عن تصرفاتهم، لكن دون فائدة!

يبدو أن قرار إلغاء الملاعب المحايدة بين الأندية السعودية والإيرانية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لم يكن موفقًا لحد كبير، بعد الأزمة التي شهدتها مواجهة الاتحاد وسباهان أصفهان، والتي كان من المفترض إقامتها على ملعب الأخير.

المباراة كان من المقرر أن تقام اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان الإيرانية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية قرر مراقب المباراة إلغاء المباراة، على أن يتحدد القرار النهائي بشأنها سواء بتحديد موعد جدييد أو اعتبار أحد الفريقين منسحبًا من قبل الاتحاد القاري لاحقًا.

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ويأتي قرار إلغاء المباراة في ظل امتناع لاعبي النادي السعودي من النزول لأرض الملعب، اعتراضًا على ممارسات الجانب الإيراني بوضع صور وتماثيل لشخصيات سياسة في مداخل الملعب.

ومنح مسوؤلو العميد نظرائهم الإيرانيين مهلة لإزالة التماثيل والصور إلا أنه لم تتم الاستجابة لطلباتهم، مما دفع مراقب اللقاء لإلغائه.

من جانبها، أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن النادي الجداوي ذهب لإيران رفقة ممثل من اتحاد الكرة السعودي، بهدف التنسيق الكامل في كافة الخطوات الخاصة باللقاء، لكن إخلال سباهان بالاشتراطات التي طلبها الاتحاد الآسيوي، دفع الأخير لاتخاذ قرار الإلغاء.

يذكر أن المواجهات السعودية الإيرانية كانت تقام على ملاعب محايدة منذ عام 2016م، في ظل الخلافات السياسية بين البلدين، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إلغاء هذا القرار بدايةً من النسخة الحالية، لتنفجر الأزمة من جديد.