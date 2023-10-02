مواجهة سباهان مهددة .. "تمثال" يمنع لاعبي الاتحاد من نزول الملعب!

أزمة طارئة تضرب مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني

شهدت مباراة نادي الاتحاد السعودي ومستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، أزمة كبرى قبل انطلاقتها.

الاتحاد يتواجد في المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي، إلى جانب كل من سباهان أصفان وأجمك الأوزباكي والقوة الجوية العراقي.

ووفقًا لفضائية "الإخبارية"، رفض نجوم الاتحاد، النزول إلى أرضية الملعب؛ بسبب اعتراضهم على تواجد بعض "الصور والتماثيل"، البعيدة عن المجال الرياضي.

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وكشفت الفضائية، عن أن العميد، طلب من مسؤولي الاتحاد الآسيوي، إزالة هذه "الصور والتماثيل" فورًا؛ من أجل الموافقة على خوض المبارة أمام سباهان.

ووفقًا لهذه التطورات.. قرر الاتحاد القاري للعبة، "تأخير" موعد انطلاق المباراة؛ لحين حل هذه الأزمة الطارئة.

وكان اتحاد الكرة الآسيوي، قد ألغى في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، قرار لعب الأندية السعودية ضد نظرائها الإيرانية، في أراضٍ محايدة؛ وذلك بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية مؤخرًا.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن القوة الجوية العراقي "المتصدر"، والذي خاض مباراة أكثر.