لايبزيج: ليفربول لم يطلب فيرنر وإلغاء الدوري الألماني كارثة

الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيج أوليفر مينتسلاف يؤكد أن ناديه لم يصل له أي عروض للحصول على خدمات اللاعب تيمو فيرنر.

كشف أوليفر مينتسلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيج أن فريقه لم يحصل على أي عروض لرحيل اللاعب تيمو فيرنر عن صفوفه في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "جينرال أنسايجر" وأكد خلالها أن فريقه يسعى للاحتفاظ باللاعب خلال الأعوام المقبلة في ظل أهميته للفريق.

وتطرق مينتسلاف خلال تصريحات للحديث عن فيروس كورونا واحتمالية إلغاء الموسم في الدوري الألماني في ظل الخطر الداهم الذي يشكله الفيروس على الجميع.

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وقال مينتسلاف: "لم يتحدث معي أي شخص سواء يورجن كلوب من ليفربول أو رئيس بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجه بهذا الشأن".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية لأن عقد اللاعب معنا مستمر حتى 2023، وكان قد قدم مستويات جيدة للغاية خلال النصف الأول من الموسم".

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وأردف: "نحن نؤمن كذلك أننا في لايبزيج لا نزال محطة هامة في تطوير تيمو فيرنر من أجل أن يصبح لاعب دولي ألماني من الطراز الأول".

وأكمل عن التنافس مع بايرن ميونخ: "ليس من الهام بالنسبة لنا أن نضع تركيزنا على البطولة نفسها الآن، لكننا نريد التركيز على الصعود لدوري أبطال أوروبا من جديد، والتنافس على الصعود لدوري الأبطال سيكون في منتهى الصعوبة في ظل وجود حوالي خمسة فرق تتنافس على تلك المراكز".

وأنهى تصريحاته عن فيروس كورونا واحتمالية إلغاء الموسم: "ستكون كارثة حقيقية لأن ذلك سيدفع الكثير من الأندية لإعلان الإفلاس، نريد أن نقوم بكل شيء ممكن حتى نتفادى ذلك".

جدير بالذكر أن فريق لايبزيج يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة وأمامه بوروسيا دورتموند ولديهم 51 نقطة وبايرن ميونخ في الصدارة برصيد 55.