أليسون يعود لتدريبات ليفربول بعد الشفاء من إصابة الفخذ

جون أتربرج مدرب حراس المرمى في صفوف فريق ليفربول يؤكد شفاء أليسون بيكر وعودته للتدريبات بشكل طبيعي.

كشف جون أتربرج مدرب حراس المرمى في فريق ليفربول عن شفاء اللاعب البرازيلي أليسون بيكر نجم حراسة المرمى في صفوف الريدز.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها أتربرج لصالح الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي ليفربول، وأكد خلالها أن اللاعب عاد للتدريبات بشكل فردي بعدما تماثلت إصابته الأخيرة في الفخذ للشفاء.

وأوضح أتربرج أن أليسون أرسل له عدة مقاطع فيديو ظهر فيها وهو يعمل بشكل فردي ويستعد ليكون في أفضل حال عادت التدريبات الجماعية والمباريات في المستقبل.

المزيد من الفرق

وقال أتربرج: "أليسون أرسل لي مقاطع الفيديو أثناء القفز والتدرب والقيام بالتمارين، بكل وضوح سنستمر في العمل معًا أثناء هذا الإغلاق ليكون في أفضل حال".

كواليس فشل مفاوضات ليفربول مع مورينيو في اللحظات الأخيرة

وأضاف: "في الوقت الحالي نعتمد على عمله في منزله مثل بقية الحراس، كلهم لديهم برامج من أجل اللياقة الخاصة بهم، كل اللاعبين لديهم تلك البرامج أيضًا".

ويمر الدوري الإنجليزي بفترة توقف مثل بقية الدوريات حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن غير المعروف بعد موعد العودة للتدريبات الجماعية والمباريات.

جدير بالذكر أن جائحة كورونا تسببت بشكل مباشر في تأخير تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، حيث كان الفريق يتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي وفي حاجة لست نقاط من أجل حسم اللقب.