لاوتارو مارتينيز: أستمتع مع الإنتر، ولكن!

ما الذي ينقص المهاجم الشاب في الإنتر؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى لاوتارو مارتينيز سعادته بالتواجد واللعب مع إنتر، لكنه طالب بالحصول على المزيد من الفرص للعب.

ولم يبدأ المهاجم القادم للإنتر هذا الصيف مقابل 23 مليون يورو إلا 5 مباريات في السيري آ، لكنه تمكن من إحراز 3 أهداف وصناعة هدف خلال 12 مباراة خاض أغلبها قادمًا من مقاعد البدلاء.

وقال صاحب الـ21 عامًا لموقع إي أس بي أن "أستمتع باللعب مع الإنتر، الجماهير تُحبني وأريد مواصلة تقديم أداء جيد مع الفريق".

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أضاف "الفكرة هي أن ألعب أكثر وأن أفوز بمكان في الفريق. نتدرب يوميًا لنتحسن ونظهر للمدرب أننا قادرون على تقديم المطلوب. لم ألعب كثيرًا لكني أظن أنني ظهرت بمستوً جيد كلما لعبت".

يُذكر أن مهاجم راسينج السابق لعب 4 مباريات بقميص المنتخب الأرجنتيني تمكن خلالها من إحراز هدف واحد كان خلال المباراة الودية أمام العراق.