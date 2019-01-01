تشالهانوغلو يُغلق تمامًا باب الرحيل عن ميلان

اللاعب التركي مستمر مع الروسونيري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أغلق هاكان تشالهانوغلو تمامًا باب الرحيل عن ميلان هذا الشهر، بعدما ربطته تقارير عديدة بالعودة للبوندسليجا.

ولم يُقدم اللاعب القادم من بايرليفركوزن صيف 2017 المستوى المتوقع والمأمول مع ميلان، رغم أنه لعب في عدة مراكز في الوسط والهجوم.

وقد ارتبط صاحب الـ24 عامًا بالرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية وأبدى فريق لايبزيج اهتمامًا بضمه، لكن المدرب جينارو جاتوزو رفض التخلي عنه مما جمد المفاوضات بين الناديين.

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وانسجم رفض المدرب التخلي عن صاحب القميص رقم 10 في ميلانو بتصريحات اللاعب نفسه التي أكد فيها بقاءه لنهاية الموسم.

إذ قال لقناة تي أر تي سبور التركية "أنا في ميلان وأنا لاعب للميلان وأنا سعيد هنا. بقية الأشياء ليست محل سؤال بالنسبة لي. أنا أستعد لمباراتنا القادمة".