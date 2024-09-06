لاوتارو مارتينيز: لدي ما يكفي لأستحق المنافسة على الكرة الذهبية

نجم الأرجنتين يتمسك بحقه في المنافسة

يرى لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ومنتخب الأرجنتين، أنه يستحق أن يكون بين المتنافسين على الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، قد أعلنت اسم لاوتارو ضمن قائمة تضم 30 لاعبًا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عن عام 2024.

وساهم لاوتارو مارتينيز بشكل مؤثر في فوز فريقه إنتر بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، حيث احتل صدارة هدافي الكالتشيو بـ24 هدفًا، بينما كان صاحب هدف فوز الأرجنتين على كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

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وقال لاوتارو في تصريحات لشبكة "TNT Sports": "الكرة الذهبية؟ بالنظر إلى ما قدمته في الموسم الماضي، فأنا بالتأكيد أستحق أن أكون في المنافسة".

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وأضاف: "عملت بجد للوصول إلى هذا المستوى. إنها المرة الثانية على التوالي التي أصل فيها إلى المرحلة النهائية من جائزة الكرة الذهبية وأعتقد أن لدي ما يكفي لأستحق هذا الترشيح".

ورغم أنه لم يسجل أهدافًا، إلا أن لاوتارو ساهم بشكل مؤثر في فوز الأرجنتين على ضيفه تشيلي بثلاثية نظيفة، فجر اليوم الجمعة على ملعب المونيمونتال، ضمن الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.