المرشحون لجوائز الكرة الذهبية 2024 | صدمة صلاح وحضور بارز ليامال .. وهالاند يتحدى سداسي ريال مدريد!

الكشف عن 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، قد توج بالكرة الذهبية في العام الماضي 2023، بعدما ساعد منتخب بلاده في التتويج بكأس العالم، ليصبح اللاعب الأكثر فوزًا بالبالون دور في تاريخ الجائزة بواقع 8 مرات.

وتعلن المجلة الفرنسية عن 30 اسمًا مرشحين للفوز بالجائزة الفردية الأهم على مستوى العالم، فيما تقدم أيضًا عددًا من الجوائز الأخرى لأفضل لاعبة كرة نسائية، أفضل لاعب شاب، أفضل حارس مرمى، أفضل مدرب، أفضل نادٍ.

وشهدت الاختيارات تواجد 6 لاعبين من ريال مدريد وهم جود بيلينجهام، داني كارباخال، فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، توني كروس وأنطونيو روديجر، بخلاف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق والريال حاليًا.

وتم ترشيح نجم برشلونة الواعد لامين يامال لـ"البالون دور" كما كان على رأس المرشحين أيضًا للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، بينما كانت المفاجأة هي خروج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول من القائمة النهائية.

وكانت "فرانس فوتبول"، قد أعلنت في وقت سابق، أن حفل توزيع جوائز البالون دور 2024، سيقام يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، على مسرح دو شاتليه في باريس.

وتشهد الجائزة هذا العام استثناءً ملفتًا، بعد التعاون بين مجلة فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تم الاتفاق على دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية بداية من عام 2024.

ويقدم "جول" في السطور التالية، قائمة كاملة بأسماء المرشحين لجوائز الكرة الذهبية المختلفة؛ على النحو التالي...