سيصبح الأعلى أجرًا .. برشلونة يُحصن لامين يامال بعقد جديد

قد تسمح قاعدة جديدة في الدوري الإسباني لفريق برشلونة، الذي يعاني من صعوبات مالية، بتقديم عقد مربح للاعب لامين يامال.

بعد فوزه بثلاثة ألقاب محلية في موسم 2024-25، بدأ نادي برشلونة بالفعل في التخطيط للمستقبل، فقد تعاقد النادي مع المدرب هانزي فليك والجناح النجم رافينها، ويعمل على تمديد عقد يامال.

وأفادت صحيفة FCBN أن البلوجرانا سيقدم عقدًا ضخمًا مدته خمس سنوات لابنه المدلل، ليصبح بذلك اللاعب الأعلى أجرًا في النادي.

ويثير الوضع المالي لبرشلونة القلق، حيث تجاوز النادي بالفعل سقف تكاليف اللاعبين، لكن صحيفة "ماركا" ذكرت أن قاعدة جديدة في الدوري الإسباني قد تسمح للنادي بتقديم عقد جديد ليامال.

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وتمت الموافقة على هذه القاعدة للرقابة المالية من قبل جميع الأندية في نوفمبر الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل في الموسم الحالي. تسمح هذه القاعدة للنادي بدفع مبلغ زائد لتجديد عقد لاعب يقل عمره عن 24 عامًا، وبالتالي توليد نفس المبلغ على مدار العام.

وإذا لم يتمكن النادي من جمع هذا المبلغ، فسيتم خصمه من سقف رواتب النادي للموسم المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شوهد يامال وممثلوه، ومن بينهم جورج مينديش، وهم يغادرون مطعم "La Bonaigua" في برشلونة برفقة مستشارين قانونيين. وتحدث مينديش لفترة وجيزة مع الصحفيين أمام المطعم، وكشف أن يامال سيبقى في برشلونة.

وسيخوض فريق هانزي فليك آخر مباراة له هذا الموسم يوم الأحد، خارج أرضه أمام أتلتيك بيلباو.