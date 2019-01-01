لامبارد يوضح موعد الحكم في قضية حرمان تشيلسي من الانتقالات

المدير الفني للبلوز تحدث عن القضية في المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي أن قرار المحكمة حول حرمان فريقه من التعاقدات سيصدر خلال أيام، مشيراً إلى أن الجمهور سيستقبل جون تيري خير استقبال في ملعب ستامفورد بريدج.

ويستعد تشيلسي لمواجهة أستون فيلا، مساء غد الأربعاء، في الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن نحاول منح إبراهام فرصة للعب غداً مازال يشعر بالقليل من الألم، ولكنه في حالة جيدة، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وعن المواجهة المحتملة بينه وبين جون تيري مدرب أستون فيلا، قال: "لا يختلف كثيراً عني، لقد واجهته مرتين الموسم الماضي، بالتأكيد سيحصل على استقبال رائع من الجمهور، سيكون امراً عاطفياً للغاية، لقد تحدثت معه الأسبوع الماضي".

وحول قرار المحكمة بحرمان تشيلسي من التعاقدات، قال المدير الفني: "لم أسمع شيئاً حتى الآن، ولكن القرار سيصدر خلال أيام".

وعن هزائم الفريق الأخيرة في البريميرليج قال لامبارد: "ما يحدث جزء من كرة القدم، علينا أن نركز في رد فعلنا هناك أساسيات لم نفعلها في المباريات، من المهم أن نستعد لأستون فيلا بشكل جيد ولا نكرر الأخطاء".

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وعن إصابات الفريق قال المدرب صاحب الـ 41 عاماً: "روس باركلي شعر ببعض التعب يوم الإثنين ولن يكون معنا في المباراة، ونأمل أن يعود روديجر خلال أسبوع أو 10 أيام".

ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.