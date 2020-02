لامبارد يقود تشيلسي لتسجيل أرقام قياسية سلبية

يبدو وأن الأرقام لا تنصف تجربة فرانك لامبارد مع تشيلسي، حيث سجّل أسطورة كرة القدم الإنجليزية أرقامًا سلبية للغاية بعد الهزيمة التي تلقاها على يد بايرن ميونخ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا.

مباراة تشيلسي والبافاري أتت ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وأُقيمت على ستامفورد بريدج، معقل البلوز، لكن رغم ذلك سحقت كتيبة هانزي فليك أصحاب الأرض بأداء ونتيجة من أفضل ما يكون.

هذه الهزيمة هي الأكبر في تاريخ تشيلسي على أرضه في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، ليسجل بذلك لامبارد الرقم الأسوأ للنادي اللندني أوروبيًا.

3 - 's 3-0 loss to is their heaviest ever margin of defeat in a home game in European competition. Humbled. #CHEBAY pic.twitter.com/7fogH1yN2T