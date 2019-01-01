لامبارد يفرض نظامًا قارسًا من خلال لائحة غرامات في تشيلسي

فكر قوي من المدرب الشاب..

يعيش تشيلسي هذا الموسم حالة فريدة من نوعها، فبالرغم من قرار الفيفا بعدم إجراء انتقالات لمدة فترتين، إلا أن الفريق لم يتأثر، بل على النقيض، يُقدِّم نسخة مميزة بلاعبيه الشباب تحت ولاية ابن النادي، فرانك لامبارد.

ويبدو أن هذا الأمر يأتي في المقام الأول نتيجة لعمل كبير من مدرب ديربي كاونتي السابق، والذي لم يتوانى عن فرض الحزم داخل الفريق، في الوقت الذي يحظى فيه بحب ودعم مطلق من اللاعبين السعيدين بالعمل تحت قيادته.

الصحافة البريطانية سربت صورة من داخل الملعب الذي يحتضن تدريبات تشيلسي، وظهرت فيها لائحة العقوبات التي وضعها لامبارد وهي موقعة منه، وتُظهر حالة كبيرة من الانضباط يفرضها النجم الإنجليزي السابق.

فمثلًا، اللاعب الذي يتأخر عن التدريبات يكون عرضة لعقوبة تصل قيمتها إلى 20 ألف جنيه استرليني، بينما إذا رن هاتف أحدهم خلال أي اجتماع سواء للأكل أو فني لتشيلسي، فسيُغرم ألف جنيه استرليني قابلة للزيادة.

عدم المشاركة في الأعمال الخيرية أو النشاطات الخاصة بالنادي من قبل أي لاعب، سيفرض عليه غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه استرليني، أما إذا فكر أحدهم في الغياب عن التمرين بداعي المرض ولم يُخبر لامبارد قبل التدريب بساعة ونصف، سيُغرم 10 آلاف جنيه استرليني فورًا.

الأهم أن لامبارد فرض ضغطًا ماليًا على لاعبيه في سبيل ترابطهم، فإذا ما تأخر أحدهم عن أي جلسة جماعية للفريق، فسيدفع عن كل دقيقة من هذا التأخر 500 جنيه استرليني.

نظام قارس يفرضه لامبارد في تشيلسي حقًا، ولكن يُمكن أن يفهم مدى نجاحه من خلال النظر إلى جدول ترتيب البريميرليج، والذي يتواجدون فيه البلوز في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليستر سيتي، ولديهم من النقاط 26 نقطة.