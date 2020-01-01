لامبارد يصدم جمهور تشيلسي بشأن المصابين

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، أنه لا توجد شواهد لمواعيد عودة الثنائي المصاب كريستيان بوليسيتش وتامي أبراهام مجددًا إلى الملاعب.

بوليسيتش مصاب منذ بداية 2020 ولم يتدرب مع الفريق بتاتًا، في الوقت الذي يُعالَج فيه أبراهام في برشلونة بعد مشاكله في الكاحل.

الثنائي ليسا فقط من يفتقدهما البلوز، حيث يفتقد تشيلسي لخدمات نجولو كانتي للإصابة أيضًا، ومؤخرًا جورجينيو بسبب الإصابة، لكن النبأ السار اقتراب عودة لوفتس تشيك مجددًا.

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لامبارد في تصريحات للصحافة قال "آمل أن يكوم لوفتس تشيك جاهزًا لمباراة يوم الأحد المقبل. بوليسيتش وأبراهام وضعهما واحد، لا نعرف متى سيعودون.".

وأضاف "سيتعين علينا أن نجد حلولًا بديلة لجورجينيو بسبب الإيقاف، لدينا كوفاسيتش وباركلي وماونت وخيارات أخرى وقد تكون هناك فرص للاعبين الشباب أيضًا.".

"قد يشارك لوفتس تشيك في مباراة فريق الرديف يوم الإثنين لإعداده، لقد أصيب عند عودته معهم من أسبوعين وفقدناه في آخر مباراتين لهذا السبب."

وأتم "نفتقد جميع المصابين بالطبع بسبب ما يجلبونه من جودة وحلول. يمكنهم اللعب جيدًا بالكرة أو بدونها، نحن نفتقد لاثنين من أهم نجومنا، وبالأخص بوليسيتش الذي طال غيابه.".

يذكر أن تشيلسي على موعد مع بايرن ميونخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بعد الهزيمة في الذهاب في ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة.