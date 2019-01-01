لامبارد: وجود مورينيو مفيد للبريميرليج ولن أدرب توتنهام

تصريحات مدرب البلوز قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي

أكد فرانك مدرب تشيلسي على احترامه الشديد لمانشستر سيتي، قبل المواجهة المرتقبة بينهما بالدوري الإنجليزي.

تشيلسي يحل ضيفاً على سيتي غداً السبت، في مواجهة يسعى فيها أصحاب الأرض للفوز، من أجل التعافي بعد الخسارة من ليفربول 3/1 الجولة الماضية.

لامبارد قال قبل المباراة:"أراهم بنفس القوة التي ظهروا عليها السنوات الماضية رغم معاناتهم من بعض الإصابات".

وأضاف:"مباراة الغد ربما تحدد موقفنا ووضعنا الحالي، لعبنا بشكل جيد في المباريات الكبيرة ولكن بدون تحقيق نتائج إيجابية مثلما حدث ضد ليفربول".

وعن تجربته السابقة كلاعب مع سيتي:"حظيت بتجربة رائعة أعتز بها ولا أملك تجاههم سوى المشاعر الجيدة، لكني الآن مدرباً لتشيلسي وأريد تحقيق الفوز".

رحيل بوتشيتينو:"قابلته أكثر من مرة وأحترمه بصورة كبيرة لكل ما قدمه مع توتنهام وأتمنى له التوفيق".

عودة مورينيو:"تاريخه يتحدث عنه، تواجد شخصيات مثله تجعل الأمور أكثر إثارة للجميع وهذا ما شهدته خلال فترة عملي معه".

إمكانية ظهور جورجينيو ونجولو كانتي:"يجب التحلي بالإيجابية، لدينا كوفاسيتش في حالة جيدة، يمكننا استخدام الثلاثي على المستوى الجماعي".

ساري يعلن غياب رونالدو عن مواجهة أتالانتا

14 مباراة في 6 أسابيع، "جرثومة" الشتاء التي تُهدد ليفربول!

جاهزية بوليسيتش:"كان يعاني من مشكلة ضد كريستال بالاس وتدرب معنا بصورة طبيعية، كالوم أودوي لديه إصابة في أوتار الركبة ومن غير المرجح ظهوره".

هل يمكنه تدريب توتنهام:"بكل تأكيد لا، لعبت هنا 13 سنة وأعتز بتشيلسي، لدي أصدقاء في توتنهام ولكني لن أدربهم".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث بجدول البريميرليج، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطة وحيدة عن سيتي الرابع.