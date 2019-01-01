لامبارد: لن أتحجج بالإرهاق.. تشيلسي سيئ!

تصريحات جريئة من المدرب الإنجليزي..

رفض فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، أن يعتبر الإرهاق سببًا في الهزيمة المفاجئة من بورنموث بهدف نظيف، وفي الوقت نفسه دافع بشدة عن دعوة بعض الصحفيين بأن الجماهير لم يحفزوا البلوز اليوم في الستامفورد بريدج بصورة إيجابية.

تشيلسي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي، حيث هُزِم الأسبوع الماضي من إيفرتون بثلاثية لهدف، قبل أن ينتصر في دوري أبطال أوروبا على ليل ويضمن بذلك التأهل إلى ثمن النهائي.

لامبارد تحدث في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وقال "أشعر بخيبة الأمل، ولكنني أظن أننا عندما كُنّا ننتصر ويتم سؤالي في المؤتمرات الصحفية عن الأداء الرائع، فلم أكن أبالغ في الإجابة وأحرص على البقاء هادئًا.".

"علينا أن ننظر إلى واقعنا الآن، إذا ما واجهنا فرقًا منظمة أو لم نكن في أفضل أيامنا، وإذا لم يكن لاعبونا قادرين فرديًا أو جماعيًا على اختراق الفرق المنظمة، فعلينا أن نجد طريقة أخرى، وهذا اختبار قوي وعمل شاق يجب علينا أن ننجزه."

وعن الإرهاق "لا أحب التشبث بحجة التعب او الإرهاق، إنه عامل محتمل ولكنه ليس بالعامل الذي سأقف وأقول أنه السبب الرئيسي. أمام وست هام وإيفرتون وبورنموث، كانوا جميعًا منظمين وعجزنا عن الفوز عليهم، نحن بحاجة لأن نجد طريقًا آخر.".

"لم نستطع أن نجد حلًا مما أدى إلى التوتر وزيادة الضغوطات في الملعب داخل الفريق، وللأسف نحن لم نتعامل مع الأمر بالطريقة الصحيحة."

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"الخوف؟ لا أعرف شيئًا عن الخوف، ولكن من الواضح أمام جماهيرنا أننا لا نلعب صورة جيدة ولا نحقق النتائج المطلوبة. حتى الآن أرى أن فريقنا تتاح له الكثير من الفرص ولكننا نُضيع أهدافًا سخيفة."

وعن الجماهير "أنا لا ألوم الجماهير، أنا من أبناء تشيلسي وسأكون أول من يقول أن الجماهير لم تؤازرنا كما ينبغي، ولكن لا يمكنني أن ألومهم، فإذا كنت من المشجعين ورأيت أدائنا اليوم فسأقول أنني لا أريد المجيء إلى هنا ورؤية ذلك.".

"لذلك إنني لن ألوم الجماهير، إنهم يأتون إلى هنا من أجل دعمنا دائمًا، وسيأتون أمام توتنهام وكذلك ساوثامبتون، وبعض من المسؤولية تقع على عائق اللاعبين لإثارتهم، الأمر متروك للاعبين وهذا شيء مشترك بينهم وبين الجماهير."

الجدير بالذكر أن هزيمة تشيلسي قد جمدت رصيده عن النقطة 29 ليستمر في المركز الرابع من جدول ترتيب البريميرليج، وقد يتقلص الفارق مع أبرز منافسيه على المركز، مانشستر يونايتد وتوتنهام، حال فوز الثنائي في مباراتيهما غدًا.