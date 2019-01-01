لامبارد: استمتعت بفريقي اليوم، ولن ألومهم على هدفين بيرنلي

لامبارد سعيد بما قدمه فريقه..

عبر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن رضاه البالغ عن أداء فريقه خلال فوزهم على بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي أُقيمت بينها لحساب الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

البلوز قدموا مباراة كبيرة وأحرز كريستيان بوليسيتش هاتريك، وقلّص أصحاب الديار النتيجة في الدقائق الأخيرة بإحرازهم لهدفين في الدقيقتين 86 و89.

بوليسيتش يُسطر لنفسه ولتشيلسي تاريخًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

لامبارد تحدث بعد نهاية المباراة إلى شبكة سكاي سبورتس وقال "لعبنا في ملعب صعب للغاية، ولكن الطريقة التي تحكمنا فيها بالمباراة وتحركات لاعبينا وأفكارهم كانت مثيرة للمتابعة، لقد استمتعت حقًا بمشاهدتها اليوم.".

وعن بوليسيتش "لقد أتى بثمن باهظ وأراد أن يثبت نفسه ولكن في نفس الوقت لماذا قد أُلقي به في هذه الصعوبات؟ كان ينبغي عليّ التعامل بطريقة خاصة وصحيحة حتى نحصل على أفضل النتائج منه، أنا سعيد له.".

وخاض تشيلسي في منتصف الأسبوع الماضي مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا وفاز بها بهدف نظيف، وقد شارك لامبارد أمام بيرنلي بنفس التشكيلة التي لعب بها أمام الفريق الهولندي مع تغير واحد فقط، وحول ذلك عقب بقوله "لدي حجة بأن اللاعبين يقومون بدورهم على ما يرام، إنهم جائعون وشعرت أن تغييرًا واحدًا يكفي اليوم، إنه أمر مهم أن نبقي قدمنا على الأرض، لعبنا جيدًا وكان يمكن اللعب بشكل أفضل.".

وأتم متحدثًا عن الهدفين الذين سكنا شباك كيبا "سأكون أول من يتحدث عن مثل هذه الأهداف ولكن ليس اليوم بسبب ما قدمناه من أداء ممتع، كان لدينا العديد من الأشياء العظيمة التي أعجبت الجميع، لن انتقد الأمر في غرفة خلع الملابس فقد انتصرنا في ملعب صعب وبهدوء وسلاسة.".

هاتريك بوليسيتش يُحقق لتشيلسي رقمًا غائبًا منذ 21 عامًا

يذكر أن الفوز قد رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة رقم 20 في المركز الرابع متساويًا مع صاحب المركز الثالث ليستر سيتي الذي يتفوق بفارق الأهداف بعد الانتصار العريض على ساوثامبتون بتسعة أهداف نظيفة، وليكون الفارق بين كتيبة لامبارد والمتصدر ليفربول 5 نقاط فقط قبل مباراة كتيبة كلوب وتوتنهام مساء الأحد.