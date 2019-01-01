بوليسيتش يُسطر لنفسه ولتشيلسي تاريخًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

هدف بوليسيتش قيمته غالية..

أحرز كريستيان بوليستيش لاعب تشيلسي لفريقه هاتريك في شباك بيرنلي، في المباراة التي تُقام حاليًا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

بوليسيتش يكشف عن سبب تفوق تشيلسي في الفترة الأخيرة

الهدف الأول الذي أحرزه بوليسيتش جعله أول أمريكي يُسجل لتشيلسي في البريميرليج، كما جعله ثاني أصغر لاعب أمريكي يسجل في الدوري الإنجليزي عن عمر 21 عامًا و38 يومًا.

ولا يزال جوزي ألتيدوري هو أصغر أمريكي سجل في البريميرليج، إذ سجل هدفه الأول عن عمر 20 عامًا و92 يومًا مع هال سيتي في موسم 2009-2010.

1 - Christian Pulisic is the first player from the USA to score for @ChelseaFC in the Premier League. The Blues have now had players from 36 different nations score for them in the competition (excluding own goals). Global. #BURCHE pic.twitter.com/6DYUlDLjmX — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2019

في الوقت نفسه فإن هدف الدولي الأمريكي جعل عدد الجنسيات التي سجلت بقميص تشيلسي في الدوري هي 36 جنسية مختلفة.

وبعدما أحرز بوليسيتش الهدف الثاني له ولتشيلسي، صار اللاعب الأمريكي السادس الذي يسجل هدفين في مباراة واحدة بالبريميرليج بعد روي ويجرلي، جو ماكس مور، كلاوديو رينا، بريان مكبريد وكلينت ديمسي.

6 - Christian Pulisic is the sixth different American player to score 2+ goals in a Premier League game, after Roy Wegerle, Joe-Max Moore, Claudio Reyna, Brian McBride and Clint Dempsey. Doodles. #BURCHE pic.twitter.com/wJcvYNCvJz — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2019

أما بإكماله للهاتريك، فصار بوليسيتش الأمريكي الثاني الذي يُحرز ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بعد كلينت ديمسي.

كما أصبح بوليسيتش أول لاعب في تشيلسي يحرز هاتريك "مثالي" أي بالقدم اليمنى واليسرى والرأس، بعد ديديه دروجبا آخر من أحرز هاتريك بهذه الطريقة في عام 2010.

2010 - Christian Pulisic is the first player to score a 'perfect' Premier League hat-trick since Didier Drogba against Wigan in May 2010. Skilled. #BURCHE — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2019

ولم يكتفِ بوليسيتش بهذه الأرقام، بل كسر الرقم القياسي لتشيلسي لأصغر لاعب يسجل هاتريك بقميص البلوز، حيث أزاح تامي أبراهام عن الصدارة، وصار أصغر مسجل هاتريك في تاريخ فريق ملعب الستامفورد بريدج.

يذكر أن البلوز إن حققوا الانتصار على بيرنلي سوف يرتفع رصيدهم إلى النقطة 20 ليتقاسم المركز الثالث مع ليستر سيتي.