لاكازيت ينضم لقائمة الشاكرين لإيمري

يتمنى التوفيق له في المستقبل..

تقدم أليكساندر لاكازيت، لاعب أرسنال، بالشكر لمدربه أوناي إيمري على الفترة التي قضاها مدربًا للجانرز، وأكد في الوقت نفسه على أن رحيله ليس بالأمر السهل أو الهين بالنسبة للنادي أو اللاعبين.

ولم يحظى إيمري بعلاقة مميزة مع عدد من لاعبي أرسنال على رأسهم مسعود أوزيل، وتميل بعض التقارير للقول بأن المدرب الإسباني قد خسر غرفة خلع الملابس في الأسابيع الماضية مما كان عاملًا حاسمًا في إقالته.

لاكازيت نفسه وضع إعجابًا على منشور عبر انستجرام من قبل مناهض لحكم إيمري ويحثه على الرحيل، كما أن إيمري كان يُفرض دائمًا أوباميانج على حساب الدولي الفرنسي.

لكن يبدو أن لاكا قد تغاضى عن تاريخه الغير جيد مع إيمري، وخرج يتقدم له بالشكر على كل ما بذله من جهود مع الفريق اللندني إبان تواجده على رأس القيادة الفنية منذ 18 شهرًا.

إيمري يشكر جمهور أرسنال ويؤكد: كنت محظوظًا بالعمل هنا

صاحب الـ30 عامًا كتب تغريدة قال فيها "لا يكن الأمر سهلًا عندما يضطر شخصًا ما أن يُغادر النادي. لكن أريد أن أشكر المدرب وطاقمه الفني وأتمنى له حظًا سعيدًا في المستقبل.".

أرسنال أعلن عن تعيين فريدي ليونجبرج بصورة مؤقتة حتى التعاقد مع مدرب دائم، وسط أنباء عن اهتمام الإدارة بماسيميليانو أليجري، مع بزوغ اسم ماوريسيو بوتشيتينو رغم صعوبة ذلك، وأخيرًا مايكل أرتيتا ابن النادي ومساعد جوارديولا الحالي.

يذكر أن لاكازيت قد أنقذ إيمري الأسبوع الماضي من الإقالة بعد الهدفين الذين أحرزهما في شباك ساوثامبتون خلال التعادل الصعب على ملعب الإمارات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.