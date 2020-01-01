لاكازيت: أرتيتا صرخ كثيرًا بين شوطي مباراة ليدز يونايتد

كشف ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال حديث ميكيل أرتيتا الغاضب بين شوطي مباراة أرسنال وليدز يونايتد

كشف ألكسندر لاكازيت، مهاجم فريق أرسنال، الكواليس التي دارت بين شوطي مباراة ليدز يونايتد، التي جمعتهما الليلة، ضمن منافسات الدور الـ64 من عمر مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق الجانرز الفوز على ليدز، بهدف دون رد، سجله ريس نيلسون في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وظهر الفريق اللندني بوجه شاحب، في الشوط الأول، قبل أن يتغير أداءه للأفضل، خلال أحداث الشوط الثاني.

وتحدث لاكازيت، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" الإنجليزية، عن انفعال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال بين شوطي المباراة.

وقال المهاجم الفرنسي: "أرتيتا صرخ كثيرًا، فهو لم يكن سعيدًا؛ لأننا كنا نعرف أنهم سيلعبون بهذا الشكل ولكننا لم نأخذ تعليماته على محمل الجد".

وأضاف مهاجم ليون السابق: "لكن أدائنا في الشوط الثاني كان أفضل".

ومن المقرر أن يواجه أرسنال، نظيره بورنموث في دور الـ32، بكأس الاتحاد الإنجليزي.