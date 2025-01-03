بلافتة "ساخرة" من علي البليهي .. جماهير نادٍ عراقي تدافع عن يونس محمود بعد ضحكة كأس الخليج

ضحكة يونس محمود باتت الواقعة الأكثر جدلًا في خليجي زين 26..

وجاء الرد هذه المرة من المدرجات العراقية، على خلفية الرد السعودي شديد اللهجة، على ضحكة يونس محمود، قائد أسود الرافدين السابق، بشأن فرص ترشيح الأخضر على لقب كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

المنتخب السعودي خسر مباراته الأولى في كأس الخليج، أمام البحرين بنتيجة (2-3)، فيما أثار يونس محمود، حالة واسعة من الجدل، بضحكة حول سؤاله بشأن فرص ترشح الأخضر للفوز باللقب، وهو الأمر الذي فسره أسطورة الكرة العراقية، بأنه لم يقصد الإساءة للأخضر، وأن موقفًا طريفًا وراء ضحكته التي رفض الاعتذار بشأنها.

وأسفرت حركة يونس محمود، عن غضب عارم في الشارع السعودي، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على لقاء المنتخبين في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، حيث فاز منتخب السعودية على العراق بنتيجة (3-1)، ليتم انتقاده بضراوة من قِبل الجماهير واللاعبين، فيما قال علي البليهي، مدافع الأخضر، عقب اللقاء "كلامي ليونس محمود، إذا أردت الحديث عن الكرة السعودية، عليك أن تقف على قدميك احترامًا لها، لم يعرفك أحد إلا عندما جئت للعب عندنا في الدوري السعودي، ولا تتحدث عن السعودية مرة أخرى إلا بكل احترام، وأتمنى لك رحلة سعيدة إلى بلدك".

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وردت جماهير نادي زاخو، بلافتة كبيرة للدفاع عن يونس محمود، خلال مباراة فريق الكرة أمام الكرخ في الدوري العراقي، حملت كأس آسيا، في إشارة إلى فوز العراق على السعودية في نهائي البطولة القارية عام 2007، وطفل يبكي، حاملًا اسم "البليهي"، كما نشرت رابطة المشجعين، لافتة تحمل رسالة "القائد يونس محمود، جماهير نادي زاخو يفتخرون بك، أنت رمز العراق وآسيا".

يذكر أن المنتخب العراقي ودع كأس الخليج العربي 26، من دور المجموعات، فيما غادر المنتخب السعودي البطولة، من نصف النهائي، بعد الخسارة أمام سلطنة عمان بنتيجة (1-2).