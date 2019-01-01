لاعب مانشستر يونايتد يؤكد مفاوضاته مع سانتوس

حلم اللعب للنادي البرازيلي يطارد النجم البرازيلي الذي لم يحصل على فرصته مع الشياطين الحمر

أكد أندرياس بيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد، أنه كان على اعتاب الانتقال لنادي سانتوس البرازيلي في يناير الماضي.

بيريرا يعاني من الجلوس على دكة البدلاء مع يونايتد، سواء مع المدرب الحالي أولي سولشار أو السابق جوزيه مورينيو.

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صاحب الـ23 عاماً لعب مؤخراً في مواجهة بيرنلي التي انتهت بالتعادل 2/2، ولكنه فشل في استغلال الفرصة.

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وقال اللاعب عن رغبته في الرحيل:"دائماً أتابع سانتوس منذ سن صغير، كانت هناك بعض الاحتمالات للانتقال لهم".

وأضاف:"تحدثت مع رئيس النادي ولكن للأسف لم يحدث اي شيء في يناير".

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وتابع:"أعتقد أنه بإمكاني التمتع بمسيرة جيدة في أوروبا أولاً وبعدها تحقيق حلمي باللعب لسانتوس".

يُذكر أن بيريرا الذي ارتبط بالانتقال لأرسنال ووست هام من قبل، لعب 23 مباراة فقط مع يونايتد وسبق وأن تمت إعارته لغرناطة وفالنسيا.