دي يونج: أتمنى السير على خطى ميسي في برشلونة

تعرف على أحدث تصريحات دي يونج بشأن انضمامه لبرشلونة والقميص الذي يرغب في ارتدائه

أكد فرينكي دي يونج، لاعب أياكس، رغبته الاستمرار في صفوف برشلونة لسنوات طويلة على خطى الهداف التاريخي للبلوجرانا ليونيل ميسي.

دي يونج وقّع على عقد مع النادي الكتالوني يبدأ في يوليو المقبل مقابل 75 مليون يورو وينتهي في 2023.

وقال دي يونج في تصريحات صحفية: "سوف أوقع على عقد رسمي في برشلونة في يوليو المقبل وبعدها سيتم تقديمي للإعلام والجمهور. ارتداء القميص رقم 21 سيكون رائعًا لأنّه أصبح رقمي المفضل".

وتابع: "باريس سان جيرمان قدّم عرضًا جيدًا ولكن حلمي دائمًا كان اللعب لصالح برشلونة، أنا سعيد بعقدي الذي يمتد لخمس سنوات ولو نجحت فلن أرحل أبدًا كما فعل ليونيل ميسي".

♦️ "نحن نعرف أن نلعب مباريات رائعة من دون ميسي، وانتصرنا على مدريد بخماسية من قبل بدون ليو"❗️



سيميدو 🗣️ pic.twitter.com/NerJa4rui4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019

دي يونج علّق على المنافسة في الدوري الهولندي بقوله: "أعتقد أننا نستطيع تحقيق البطولة رغم أن أيندهوفن متصدر بفارق 5 نفاط ولكن لدينا الثقة في العودة".

واختتم: "وصلنا لنصف نهائي الكأس ولدينا مباراة صعبة ضد فينورد ونحتاج للفوز لنستمر في المنافس على جميع الألقاب".

برشلونة أيضًا يفاوض ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، ويرغب في الحصول على خدماته إلا أنّ الصفقة معقدة.