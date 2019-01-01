النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

دي يونج: أتمنى السير على خطى ميسي في برشلونة

آخر تحديث
التعليقات()
ProShots
تعرف على أحدث تصريحات دي يونج بشأن انضمامه لبرشلونة والقميص الذي يرغب في ارتدائه
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد فرينكي دي يونج، لاعب أياكس، رغبته الاستمرار في صفوف برشلونة لسنوات طويلة على خطى الهداف التاريخي للبلوجرانا ليونيل ميسي.

دي يونج وقّع على عقد مع النادي الكتالوني يبدأ في يوليو المقبل مقابل 75 مليون يورو وينتهي في 2023.

اختيارات المحررين

وقال دي يونج في تصريحات صحفية: "سوف أوقع على عقد رسمي في برشلونة في يوليو المقبل وبعدها سيتم تقديمي للإعلام والجمهور. ارتداء القميص رقم 21 سيكون رائعًا لأنّه أصبح رقمي المفضل".

وتابع: "باريس سان جيرمان قدّم عرضًا جيدًا ولكن حلمي دائمًا كان اللعب لصالح برشلونة، أنا سعيد بعقدي الذي يمتد لخمس سنوات ولو نجحت فلن أرحل أبدًا كما فعل ليونيل ميسي".

دي يونج علّق على المنافسة في الدوري الهولندي بقوله: "أعتقد أننا نستطيع تحقيق البطولة رغم أن أيندهوفن متصدر بفارق 5 نفاط ولكن لدينا الثقة في العودة".

واختتم: "وصلنا لنصف نهائي الكأس ولدينا مباراة صعبة ضد فينورد ونحتاج للفوز لنستمر في المنافس على جميع الألقاب".

برشلونة أيضًا يفاوض ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، ويرغب في الحصول على خدماته إلا أنّ الصفقة معقدة.

إغلاق