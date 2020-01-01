لاعب ليفربول يرفض مقابلة راموس: أكرهه منذ إصابته لصلاح

هارفي إليوت لاعب ليفربول الشاب يرفض مقابلة سيرخيو راموس نجم ريال مدريد بسبب إصابته لمحمد صلاح.

رفض اللاعب الإنجليزي الشاب هارفي إليوت مقابلة النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بسبب إصابة الأخير للمصري محمد صلاح.

جاء هذا بحسب ما أكد موقع "ذا أتلتيك"، والذي أكد أن النادي الملكي كان يسعى للحصول على خدمات اللاعب في صفوفه قبل انضمامه لليفربول.

وكان اللاعب من ضمن اهتمامات عدة أندية أخرى عقب انتهاء تعاقده مع فريقه السابق فولهام، من ضمنها ليفربول وآرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

المزيد من الفرق

وأوضح الموقع أن اللاعب كان قد تلقى دعوة من قبل ريال مدريد للحضور لملعب سانتياجو برنابيو ومتحف الفريق، قبل أن يقرر الانضمام لليفربول.

وأثناء جولته في ملعب سانتياجو برنابيو دخل إليوت لغرفة ملابس ريال مدريد، وأثناء تفقده لقميص سيرخيو راموس عرض عليه أحد المرافقين مقابلة النجم الإسباني.

وجاء رد إليوت صادمًا بشكل كبير وغير متوقع على الإطلاق: "لا شكرًا، لا بأس، أنا لا أحبه بعد ما قام به لمحمد صلاح".

وكان نهائي دوري أبطال أوروبا في العام السابق لتلك الواقعة بين ليفربول وريال مدريد قد شهد حادثة أثارت الجدل حول الثنائي محمد صلاح وسيرخيو راموس.

وقام راموس بجذب محمد صلاح من يداه وسقط به أرضًا ليغادر النجم المصري أرض ملعب المباراة مصابًا ويفوز ريال مدريد بلقبه الـ 13 في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول عاد وحقق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي على حساب توتنهام في النهائي وبعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي.