لاعب ليفربول الشاب يحدد أهدافه للفترة القادمة

جونز شارك بالأمس في فوز ليفربول على بورنموث

يأمل كورتيس جونز، لاعب ليفربول الشاب إلى المشاركة في وقت أطول، بالدوري الإنجليزي بعد مشاركته مع فريقه بالأمس أمام بورنموث.

ولعب صاحب الـ 18 عاماً، في الربع ساعة الأخير من فوز فريقه على بورنموث في الجولة الـ 16 من البريميرليج يوم أمس السبت.

وقال جونز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نشأت في أكاديمية ليفربول، وأعتقد أنه حلم للجميع اللعب مع نادي الطفولة الذي نشأ فيه".

وواصل: "اللعب مع ليفربول في سن صغيرة شرف كبير بالنسبة لي، أشكر كلوب لثقته بي، لقد تحدث مع بعض الزملاء أثناء عمليات الإحماء وأخبروني بأن أبقي هادئاً وألعب بطريقتي مما منحني الثقة التي أحتاجها".

وأكمل: "زملائي في الملعب حولي جعلوا الأمر سهلاً بالنسبة لي، في العادي عندما تشارك أول مرة يكون الأمر صعباً ولكن هذا لم يحدث معي".

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وتابع: "إنه شعور لا يصدق، شكراً لكل رسائل الدعم التي حصلت عليها أرغب في مواصلة المشاركة مع الفريق في البريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 46 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.