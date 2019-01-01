جوارديولا: علينا أن نحاول الاستمرار في مطاردة ليفربول

لم يفقد الأمل رغم اتساع الفارق..

يؤمن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن على فريقه الاستمرار في مطاردة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، معتبرًا أن الأمور لم تحسم بعد ولا يزال السيتيزنز يحتفظون بحظوظهم في الحفاظ على لقبهم.

تأتي تصريحات جوارديولا بعد الهزيمة التي مُنيّ بها فريقه على يد الجار اللدود مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، في الديربي الذي أُقيم مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة العشر من البريميرليج.

هزيمة السيتي مع فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، جعلت الفارق بينهما يرتفع ليكون 14 نقطة، وتاريخيًا، لم يستطع أي فريق وصل الفارق بينه وبين المتصدر إلى هذا الحد في العودة والتتويج بالدوري من جديد.

المدرب الإسباني تحدث إلى الصحافة بعد المباراة وقال "نعم لقد خسرنا بهدفين لهدف ولكنني أهنئ فريقي. اللاعبون كانوا استثنائيون اليوم، نحن فريق رائع.".

كما أضاف متحدثًا عن سير المباراة "إنهم سريعون للغاية، وعندما تخسر الكرة لهم فتبدأ المشكلة هنا ويصير الأمر أكثر صعوبة علينا. لقد حاولنا في العديد من المرات وربما أكثر من المعتاد.".

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"لقد قاموا بهجمات مرتدة خطيرة جدًا في الشوط الأول، ولكن دعني أقول أنني حقًا سعيد بالأداء الذي قدمناه اليوم. لقد خلقنا فرصًا وحاولنا، بشكل عام لا أشعر بالندم، أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها."

وتابع "أعرف من نحن جيدًا، وأنا سعيد للعمل مع هؤلاء اللاعبون، لقد حاولنا واقتربنا ولكن من المؤسف أننا قلصنا الفارق متأخرًا ولم نتمكن من العودة في النتيجة والتعادل.".

أما عن صراع اللقب مع ليفربول فقال "ليس هذا هو وقت التفكير في هذا الأمر، علينا أن نفكر ماذا سوف نفعل في المباراة المقبلة، لا يهم إذا كان الفارق 6 أو 8 أو 14 نقطة، علينا أن نستمر في مسيرتنا، نحن فريق رائع.".

وعن العنصرية "أنا أؤيد البيان الذي أصدره النادي وأتمنى أن نجد حلًا للأمر حتى لا يتكرر ثانيةً، أنا متأكد أن النادي والشرطة سيتخذان ما يلزم للتعامل مع ما حدث، إنها معركة نقاتل ضدها يوميًا وللأسف تحدث في أماكن كثيرة.".