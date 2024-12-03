"لاعب مهم جدًا غير مؤهل صحيًا لممارسة كرة القدم".. إيطاليا تحقق في تصريحات طبيب لاتسيو!

"تم علاجه والآن هو بخير"

فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقًا بشأن تصريحات طبيب لاتسيو إيفو بولتشيني، الذي ادعى بأنه فحص أحد اللاعبين في 2019 على أنه "غير مؤهل للعب كرة القدم"، مشيرًا إلى أنه "يلعب الآن في الكالتشيو".

وشهدت إيطاليا حادثًا مروعًا قبل أيام، بسقوط لاعب فيورنتينا إدواردو بوفي أرضًا (دون التحام مع أحد) خلال مواجهة إنتر، ما بث حالة من الرعب بين الجميع، قبل نقل اللاعب إلى المستشفى، مع إلغاء المباراة.

وحسب "كوريري ديلو سبورت"، فإن الاتحاد الإيطالي يجري تحقيقًا حول ما قاله إيفو بولتشيني في مقابلة صحفية: "عام 2019، فحصت لاعبًا مهمًا جدًا، يلعب الآن بشكل أساسي في الدوري الإيطالي، واعتبرته غير مؤهل للعب كرة القدم".

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وكرر الطبيب نفس المعنى مع تصحيح طفيف في تصريحات إذاعية: "هناك لاعب في الدوري الإيطالي كان يعاني من مشكلة صحية عندما كان معنا في لاتسيو ولم يكن مؤهلًا للعب، الآن تم علاجه وهو بخير".

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن "المسؤولين سيستمعون إلى بولتشيني في الأيام القليلة القادمة، وهو إجراء روتيني بعدما خرج بتصريحات عامة".

لم يذكر الطبيب اسم اللاعب، لكن تصريحاته لاقت صدى واسعًا في وسائل الإعلام، خاصة في ظل الحوادث الأخيرة المتكررة بالملاعب الإيطالية والأوروبية.