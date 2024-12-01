سقط أرضًا خلال مواجهة إنتر .. فيورنتينا يُعلن تطورات الحالة الصحية لإدواردو بوفي

اللاعب يبدو في حالة حرجة!

أعلن فيورنتينا في بيان رسمي تطورات الحالة الصحية للاعبه إدواردو بوفي الذي سقط أرضًا ونقل إلى المشفى فورًا خلال مواجهة إنتر في الدوري الإيطالي.

كانت الدقيقة الـ16 من اللقاء قد شهدت سقوط بوفي أرضًا دون أي تدخل من أي خصم أو زميل وسط رعب أحاط بالجميع، خاصة مع استحضار لحظات سقوط دافيدي أستوري مدافع فيورنتينا في 2018 قبل وفاته في نفس العام بسبب مرض في القلب.

اللاعب نُقل إلى المشفى فورًا وقد تحدثت عدة تقارير عن تحسن حالته الصحية، لكن بيان ناديه، الذي جاء بالاشتراك مع المشفى، لم يكشف أي تفاصيل خاصة بالحالة مكتفيًا بالإشارة إلى أن بوفي يرقد في قسم العناية الفائقة وأنه في حالة تخدير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المباراة كانت قد توقفت عند لحظة سقوط صاحب الـ22 عامًا، وسيتم تحديد موعد لاحق لاستكمالها من لحظة توقفها، حسبما ذكر الخبير التحكيمي لوكا ماريلي لقناة سكاي سبورت.

يُشار إلى أن إنتر يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب السيري آ بفارق 4 نقاط عن نابولي في الصدارة، ولكن أبناء الجنوب لعبوا مباراة إضافية.