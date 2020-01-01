لاعب ريال مدريد: نريد مبابي وهالاند، ومن لا يتمنى اللعب مع ميسي؟

لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد يؤكد أنه سيحب اللعب بجوار ليونيل ميسي ويتحدث عن رغبة ريال مدريد في ضم الثنائي إرلينج هالاند وكيليان مبابي.

أكد اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز على أمله في انضمام الثنائي إرلينج هالاند وكيليان مبابي لصفوف فريقه ريال مدريد قريبًا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها فاسكيز بإحدى قنوات "يوتيوب"، وأكد خلالها أن كل لاعب حول العالم يتمنى اللعب بجوار ليونيل ميسي قائد برشلونة.

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وقال فاسكيز ردًا على سؤال حول ليونيل ميسي: "من حول العالم كله لا يحب أن يلعب بجوار لاعب مثله؟".

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وأضاف عن اهتمام ريال مدريد بإرلينج هالاند وكيليان مبابي: "كلاهما لاعبان عظيمان، ولو انضما لصفوف ريال مدريد بالغد سيحظيان بالكثير من الاستمتاع".

وأكمل متحدثًا عن قائده سيرخيو راموس ومفاوضات تجديد تعاقده: "أعتقد أن القائد سيكون عليه أن يستمر في ريال مدريد حتى يعتزل كرة القدم".

وأردف عن مركزه المفضل في الملعب: "أشعر بالراحة أكثر في مركز الجناح، لقد حصلت على تلك الفرصة في ملعب كامب نو واستمتعت بها كثيرًا".

وأنهى كلماته عن طموحه في الموسم الجديد: "نريد الفوز بكل شيء لكن في الدوري المنافسة تأتي من عدة أندية وفي دوري أبطال أوروبا كل الفرق لديها مستويات قريبة للغاية".

جدير بالذكر أن فاسكيز كان قد شارك في سبعة لقاءات مع ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات، وصنع هدفًا وحيدًا.