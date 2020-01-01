بيريز يفتح باب الرحيل أمام سيرخيو راموس

فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يلمح بالتفكير في العروض التي سيتم تقديمها لسيرخيو راموس في الفترة المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفكر بشكل جدي في استقبال العروض للاعبه سيرخيو راموس قائد الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "التشرينجيتو"، والذي أكد أن بيريز تحدث مع راموس وأخبره أن وجود أي عرض جيد له سيعني رحيله.

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وقال بيريز لراموس بحسب ما أكد البرنامج التلفزيوني: "لو حصلت على عروضًا جيدة سأتفهم أنك سترحل عن ريال مدريد".

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وفي السياق ذاته أكدت صحيفة "ماركا" أن التركيز الأساسي لإدارة ريال مدريد سيتحول في الفترة المقبلة لتعويض الخسائر التي تسبب فيها فيروس كورونا، لذلك لن يرصد أي مبالغ ضخمة لتجديد العقود أو الصفقات.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت الكثير من الشد والجذب بين الجانبين، حيث أكدت تقارير عديدة أن المفاوضات بين ريال مدريد وراموس متعثرة.

ويسعى راموس للحصول على عقد مدته ثلاثة أعوام بينما يعرض ريال مدريد عامين فقط، كما يرفض قائد الفريق المساس براتبه.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات راموس بحسب ما أوضحت تقارير صحفية عديدة بالرغم من تركيزهم على تجديد عقود نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا.