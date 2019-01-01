لاعب ريال مدريد السابق: الكلاسيكو فرصة بيل الأخيرة

تعرف على تصريحات مياتوفيتش قبل مباراة الكلاسيكو في كأس الملك

أكد بريدراغ مياتوفيتش، لاعب ريال مدريد السابق، أنّ مواجهة برشلونة في كلاسيكو نصف نهائي كأس الملك هي الفرصة الأخيرة لجاريث بيل لإثبات قدراته.

ريال مدريد لم يعرف الخسارة في "كامب نو" بكأس الملك منذ موسم 1996-1997 كما لم يودع البطولة على يد برشلونة منذ 2011-2012.

وقال مياتوفيتش في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "نحتاج لمن يقوم بالواجبات الدفاعية ولوكاس فاسكيز هو الأفضل في الرواق الأيمن بينما فينيسيوس في الجهة اليسرى وبيل يواجه مشاكل كبيرة".

وتابع: "لو أنّ سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، قرر إشراك بيل، فهذه فرصته لتغيير صورته عند الجماهير لأن الجميع مستاء للغاية من مستواه".

💫إذا تخيلنا أن هولاء الأساطير والنجوم في مباراة كلاسيكو واحد ! 👀



💢أفضل فريق في تاريخ برشلونة🆚 أفضل فريق في تاريخ ريال مدريد 🤤🔥

💢عليكم التفكير بضعة لحظات قبل الإجابة بالتأكيد.. من يفوز 🤔 pic.twitter.com/Wm08K72OCu — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

اللاعب المونتنيجري أكد أنّ لقاء "كامب نو" لن يكون حاسمًا لأنّه حتى لو فاز ريال مدريد فإن برشلونة قادر على الفوز والعودة في "سانتياجو برنابيو".

واختتم: "ليونيل ميسي لاعب حاسم ولا أعتقد أنّه سوف يخاطر بنفسه للعب الكلاسيكو، وإن كان جاهزًا سيطلب من المدرب خوض المباراة".

ولم يسبق أن سجل ليونيل ميسي، هداف الكلاسيكو التاريخي، مع برشلونة ضد ريال مدريد في بطولة الكاس.

جدير بالذكر أنّ كيلور نافاس لم يعرف الخسارة في الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" خلال مسيرته في ريال مدريد.