الكلاسيكو - رقم خاص لنافاس أمام برشلونة في كامب نو

الحارس الكوستاريكي مرشح للمشاركة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عندما يحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة مساء اليوم، الأربعاء، سيكون حارسه كيلور نافاس على موعد للحفاظ على رقمه الخاص أمام البلوجرانا.

ويستضيف برشلونة النادي الملكي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، اللقاء الأول من ثلاثة بين الفريقين في الأسابيع الأربعة المقبلة.

ويملك الحارس الكوستاريكي رقماً مميزاً عندما يلعب أمام برشلونة في معقله في كامب نو، إذ لم يسبق له الخسارة أبداً على هذا الملعب مع ريال مدريد.

قبل الكلاسيكو -كيف يواجه سولاري رزنامة فبراير الحاسمة؟

🏆 ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

🔵🔴 برشلونة 🆚 ريال مدريد ⚪️⚪️

⌛️ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

📍 برشلونة

🏟 ملعب كامب نو

📺 beIN Sports 3HD



استعدوا للمتعة.. استعدوا للإثارة.. استعدوا للمنافسة.. استعدوا للكلاسيكو! 🔥 pic.twitter.com/saVWVeBJcX — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

بارتوميو يختار خليفته ويعلق على إمكانية ضم إيسكو

وخاض نافاس أربع مواجهات بقميص الملكي في كامب نو، فاز في مناسبتين، وتعادل في مثلهما، ولم يتعرض لأي خسارة.

وفاز نافاس في مواجهة الدوري موسم 2015-2016، والفوز بكأس السوبر بنتيجة 3-1، والتعادل ب2016-2017 و2017-2018.

ويعتمد المدير الفني سانتياجو سولاري على نافاس في حراسة مرمى الفريق ببطولة الكأس ويفضل تيبو كورتوا أساسياً بالدوري وأوروبياً.