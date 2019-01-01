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كأس الملك الاسباني

الكلاسيكو - رقم خاص لنافاس أمام برشلونة في كامب نو

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GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images
الحارس الكوستاريكي مرشح للمشاركة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

عندما يحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة مساء اليوم، الأربعاء، سيكون حارسه كيلور نافاس على موعد للحفاظ على رقمه الخاص أمام البلوجرانا.

ويستضيف برشلونة النادي الملكي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، اللقاء الأول من ثلاثة بين الفريقين في الأسابيع الأربعة المقبلة.

ويملك الحارس الكوستاريكي رقماً مميزاً عندما يلعب أمام برشلونة في معقله في كامب نو، إذ لم يسبق له الخسارة أبداً على هذا الملعب مع ريال مدريد.

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وخاض نافاس أربع مواجهات بقميص الملكي في كامب نو، فاز في مناسبتين، وتعادل في مثلهما، ولم يتعرض لأي خسارة.

وفاز نافاس في مواجهة الدوري موسم 2015-2016، والفوز بكأس السوبر بنتيجة 3-1، والتعادل ب2016-2017 و2017-2018.

ويعتمد المدير الفني سانتياجو سولاري على نافاس في حراسة مرمى الفريق ببطولة الكأس ويفضل تيبو كورتوا أساسياً بالدوري وأوروبياً.

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