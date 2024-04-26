الهلال ضد الفتح| الكابوس الآسيوي يربك جيسوس.. و"عذرًا برشلونة لدينا عين الصقر!"

الهلال يفوز على الفتح ويصل للنقطة 80 في دوري روشن..

SHAHID

بين الخروج الآسيوي والغيابات المؤثرة، بدأ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، مباراة الفتح بشكل مرتبك، بين تشكيل أثار تساؤلات الجماهير الهلالية، قبل أن يتدارك الوضع في الشوط الثاني، ليقلب الطاولة على الفتح، ويحقق انتصارًا ثمينًا في دوري روشن السعودي.

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ويواصل الهلال كتابة التاريخ في دوري المحترفين السعودي، بعد وصوله إلى النقطة 80، إثر فوزه على الفتح بنتيجة (3-1)، في المباراة المقامة على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة 29 من المسابقة.

وتقدم لوكاس زيلاريان بهدف للفتح في الدقيقة 57، ليرد ميشايل سريعًا بهدف التعادل للهلال في الدقيقة 58، ثم أضاف روبن نيفيز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 72، ثم وقع علي البليهي على الهدف الثالث في الدقيقة 90+17 من عمر المباراة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال على الفتح، مساء اليوم الجمعة..