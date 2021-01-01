لاعب جزر القمر: لا نخشى أحد وهدفنا الفوز على مصر

هل تحدث المفاجأة ويحقق جزر القمر انتصار تاريخي؟

أكد سعيد بكاري لاعب منتخب جزر القمر ونادي آر كي سي فالفيك، على أن منتخب بلاده سيخوض مباراة منتخب مصر من أجل تحقيق الفوز وتصدر المجموعة، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021.

نجح منتخبي مصر وجزر القمر في حجز بطاقتي الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون من المجموعة السابعة، والتي تضم أيضًا منتخبي توجو وكينيا.

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بكاري قال خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "بعد تأهل جزر القمر إلى أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخنا، سنواجه منتخب مصر من أجل تحقيق الصدارة، لأن هذا الأمر شيء خاص بالنسبة لنا".

لاعب جزر القمر تابع: "لعبنا مباراة كبيرة أمام مصر في ملعبنا، وكنا نستحق الفوز، وتحقيق الفوز على منتخب مصر قد يكون أمرًا مضحكًا، ولكن قبل عامين لم يتوقع أحد تأهلنا إلى كأس الأمم، والآن نتحدث عن هزيمة الفراعنة".

وأردف: "بالتأكيد منتخب مصر كبير ولكن في الملعب سنكون 11 لاعبًا أمام 11 مثلهم، ونستطيع هزيمة أي شخص، وفي مباراة واحدة كل شيء من الممكن أن يحدث".

واختتم لاعب جزر القمر تصريحاته قائلًا: "لا نخشى أحد، ولا نمتلك نجومًا، ولكن فريقنا يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين خلال الوقت الحالي".