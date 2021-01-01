منتخب مصر يكشف عن طبيعة إصابة حمدي فتحي

فتحي شارك في تعادل الفراعنة أمام كينيا

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها حمدي فتحي لاعب وسط الفراعنة والنادي الأهلي، خلال مباراة كينيا.

حمدي فتحي غادر مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكيني في الدقيقة 70، بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث شارك بدلًا منه عمر جابر.

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أبو العلا أكد خلال تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على أن حمدي فتحي يعاني من شرخ في أحد عظمتي الذراع "الكعبرة".

طبيب الفراعنة أشار إلى أن حمدي فتحي خضع للأشعة على الذراع عقب الوصول إلى القاهرة، في إحدى المستشفيات القريبة من المطار، من أجل تحديد طبيعة إصابة اللاعب.

جاء ذلك بعد عودة بعثة منتخب مصر من كينيا، عقب حسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال العام الجاري.

وتعادل المنتخب المصري مع نظيره الكيني بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.